TOP 14. Blessures, ambitions et Champions Cup : la Section à l’heure des vérités

La Section Paloise aborde sa saison 2025-2026 avec un mélange d’excitation et de prudence. Avant d’aller défier Castres, les Béarnais testent leur état de forme face à La Rochelle.

La Section Paloise avance à découvert. Après un premier match de préparation décevant contre Montpellier (26-5 à Auch), les Béarnais s’offrent un dernier crash test ce jeudi à Mont-de-Marsan face à La Rochelle. Pas question d’arriver en roue libre à Castres le 6 septembre pour l’ouverture du Top 14. Geoffrey Lanne-Petit a été clair : il faut accélérer.

🏉 La Rochelle ⚡️ Section



⏰ Coup d'envoi à 19h00



📋 2e match de préparation



🏟 Stade Guy et André Boniface, Mont-de-Marsan



📱 En live commenté sur votre appli Section#SRSP #HonhaSection pic.twitter.com/M91XNaQETI — Section Paloise Béarn Pyrénées (@SectionPaloise) August 28, 2025

Car si la Section a retrouvé l’Europe et affiche haut et fort son ambition d’intégrer le top 6, le contenu contre le MHR a laissé des traces. Beaucoup d’entrées dans les 22, mais trop peu d'efficacité. « Notre identité, c’est de jouer plus vite que l’adversaire », martèle le coach des trois-quarts. Encore faut-il tenir le rythme.

Un pack déjà touché par les blessures

Et les pépins physiques n’arrangent rien. Déjà trois avants sur le flanc : Zabala (pouce), El Bibouji (entorse), Picquette (côte). Dans un pack qui devra rivaliser avec les meilleures mêlées du championnat, l’équation n’est pas idéale. Derrière, c’est déjà du bricolage au talon.

Heureusement, Pau peut compter sur son maître à jouer. Joe Simmonds, meilleur réalisateur du Top 14 deux saisons de suite, est devenu bien plus qu’un ouvreur. Il s’est fondu dans le groupe béarnais au point d’en devenir une figure centrale.

« Quand j’enfile le maillot, je joue pour Pau, pour ses habitants, pour toute une région », confie-t-il. Avec lui, la Section a changé de dimension.

L'Europe en ligne de mire

Mais le 10 anglais voit plus loin. La Champions Cup, qu’il a déjà soulevée avec Exeter en 2020, n’est pas un simple bonus : « On ne veut pas juste participer, mais se qualifier. » Une déclaration d’intention qui colle à la trajectoire du club.

À Pau, fini le maintien. Place à l’ambition. Mais pour transformer l’essai, il faudra plus de tranchant, plus de vitesse et surtout plus de constance. Et ce dès jeudi contre La Rochelle, histoire de monter le curseur avant la grande première à Castres.