TOP 14. Blessures, ambitions et Champions Cup : la Section à l’heure des vérités
Lucas Rey sera un acteur majeur de la saison de la Section Paloise. crédit photo : screenshot France TV
La Section Paloise aborde sa saison 2025-2026 avec un mélange d’excitation et de prudence. Avant d’aller défier Castres, les Béarnais testent leur état de forme face à La Rochelle.

La Section Paloise avance à découvert. Après un premier match de préparation décevant contre Montpellier (26-5 à Auch), les Béarnais s’offrent un dernier crash test ce jeudi à Mont-de-Marsan face à La Rochelle. Pas question d’arriver en roue libre à Castres le 6 septembre pour l’ouverture du Top 14. Geoffrey Lanne-Petit a été clair : il faut accélérer.

Car si la Section a retrouvé l’Europe et affiche haut et fort son ambition d’intégrer le top 6, le contenu contre le MHR a laissé des traces. Beaucoup d’entrées dans les 22, mais trop peu d'efficacité. « Notre identité, c’est de jouer plus vite que l’adversaire », martèle le coach des trois-quarts. Encore faut-il tenir le rythme.

RUGBY. Accusé ''d'outrage sexiste'', Richard Dourthe contre-attaque et porte plainte pour ''dénonciation calomnieuse''RUGBY. Accusé ''d'outrage sexiste'', Richard Dourthe contre-attaque et porte plainte pour ''dénonciation calomnieuse''

Un pack déjà touché par les blessures

Et les pépins physiques n’arrangent rien. Déjà trois avants sur le flanc : Zabala (pouce), El Bibouji (entorse), Picquette (côte). Dans un pack qui devra rivaliser avec les meilleures mêlées du championnat, l’équation n’est pas idéale. Derrière, c’est déjà du bricolage au talon.

Heureusement, Pau peut compter sur son maître à jouer. Joe Simmonds, meilleur réalisateur du Top 14 deux saisons de suite, est devenu bien plus qu’un ouvreur. Il s’est fondu dans le groupe béarnais au point d’en devenir une figure centrale.

« Quand j’enfile le maillot, je joue pour Pau, pour ses habitants, pour toute une région », confie-t-il. Avec lui, la Section a changé de dimension.

L'Europe en ligne de mire

Mais le 10 anglais voit plus loin. La Champions Cup, qu’il a déjà soulevée avec Exeter en 2020, n’est pas un simple bonus : « On ne veut pas juste participer, mais se qualifier. » Une déclaration d’intention qui colle à la trajectoire du club.

À Pau, fini le maintien. Place à l’ambition. Mais pour transformer l’essai, il faudra plus de tranchant, plus de vitesse et surtout plus de constance. Et ce dès jeudi contre La Rochelle, histoire de monter le curseur avant la grande première à Castres.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
RUGBY. Il quitte les crampons pour le micro : Canal+ recrute un visage bien connu du Top 14
News
XV DE FRANCE. 35 ans, entraîneur-joueur : qu'importe, Uini Atonio pense à la Coupe du monde 2027
News
TOP 14. Retour du damier, étoile au-dessus du logo : l'UBB revient à ses racines pour son maillot domicile
News
TOP 14. ''Montrer le vrai Stade Rochelais'' : Hastoy et Alldritt ambitieux avant le coup d'envoi
Transferts
TOP 14. Grosse surprise, l'USAP signe une star australienne (25 ans, 31 sélections) !
News
TOP 14. ''Il nous a beaucoup manqué en phase finale'' : le RCT récupère un cadre (très) important
News
RUGBY. Richard Dourthe serait dans la tempête : une plainte pour outrage sexiste ?
News
Top 14. Caudullo met la barre haut : ce sera le Top 6 ou rien pour Montpellier
News
RUGBY. Raphaël Varane, Iris Mittenaere et Serie A : Dupont soigne sa reprise loin des pelouses
News
TOP 14. ''Limiter les interactions'' avec l'un : le ''duo'' Patat-Travers (déjà) face aux difficultés ?
News
CHAMPIONS CUP/TOP 14. ''On n'a jamais su passer au-dessus'' : quand le RCT s'est sabordé sur la fin de saison