VIDEO. Un taureau massif s'invite à l'échauffement des Dragons Catalans, les joueurs s'en souviendront longtemps !

L'échauffement avant le match de Super League entre les Dragons Catalans et les Saints a été marqué par le défilé insolite d'un taureau d'une tonne sur la pelouse.

Qui a eu le plus peur entre les joueurs et le taureau ? On serait tenté de dire le second malgré son imposant gabarit. Invité à défiler sur la pelouse avant le match de Super League entre les Dragons Catalans et les Saints avec d'autres congénères, ce taureau primé au dernier salon de l’agriculture a soudainement pris peur. Sans surprise, la personne en charge de le conduire sur le pré a été incapable de le retenir. Et elle a eu droit à une séance de ventriglisse au stade Gilbert-Brutus. Les joueurs présents sur la pelouse n'ont pas essayé de l'arrêter. Vous avez déjà tenté de plaquer un taureau d'une tonne de muscles ? Même Bakkies Botha n'oserait pas. Plus de peur que de mal au final pour l'animal qui, après une inspection rapide de la pelouse pour vérifier qu'il n'y avait pas de trous, a retrouvé la main courante pour assister à la victoire des locaux 24 à 12.