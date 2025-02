TOP 14. 'Quel joueur ! Quel homme !', Bourgarit héros maritime après un retour tonitruant

Le taulier fait son come-back. En période de Six Nations, La Rochelle est amputée de ses internationaux. Bourgarit a choisi ce moment pour signer son retour aux affaires.

Un match indigeste, une prestation indigne et un stade Deflandre en colère. Dans ce naufrage rochelais, un seul homme a surnagé : Pierre Bourgarit. Pour son grand retour sous le maillot jaune et noir après près de deux ans de galère, le talonneur a montré ce que devrait être l’ADN du Stade Rochelais. Actif, tranchant, impliqué, il a inscrit un doublé et prouvé qu’il était bien de retour aux affaires.

Le contraste était saisissant. D’un côté, un groupe en grande difficulté, incapable d’aligner trois passes sans cafouiller. De l’autre, un homme prêt à laisser son corps sur le terrain.

Un manager dithyrambique

"Quel joueur, quel homme !", s'est enflammé Ronan O’Gara pour Rugbyrama. Le manager irlandais n’a pas mâché ses mots sur la performance collective, parlant d’une "copie inacceptable".

À cinq mois à peine d’une opération du tibia, Bourgarit a affiché une rage de vaincre qui a fait cruellement défaut au reste de l’équipe. Ses deux essais n’ont été qu’une maigre consolation dans une soirée cauchemar. Car au-delà du score, c’est bien l’attitude qui inquiète. O’Gara l’a reconnu : il y a une fracture, peut-être même avec lui. "Aujourd’hui, les joueurs ne se battent pas pour le staff et pour moi", a-t-il lâché, évoquant même l’hypothèse de son départ.

Alors, où est passée cette équipe double championne d’Europe ? O’Gara a posé la question qui fâche : "Pourquoi on n’est pas tous comme lui ?" L’envie de Bourgarit pourrait remettre le club dans une dynamique positive, mais elle met surtout en lumière le désert dans lequel navigue aujourd’hui La Rochelle.

Rappelé en Bleu ?

Avec un retour tonitruant, est-ce que Bourgarit pourrait postuler aux derniers rassemblements à Marcoussis dans le Tournoi des Six Nations ? Pourquoi pas. Il s’est toujours affirmé comme la troisième option derrière la doublette toulousaine Mauvaka-Marchand. À ce titre, il a disputé la Coupe du Monde 2023 sur le banc à la suite de la blessure de Marchand lors du match d’ouverture. Nul doute que le staff des Bleus ne l'a pas oublié.

De plus, Maxime Lamothe et Gaëtan Barlot ne sont pas dans la forme de leur vie. Le Girondin a même quitté le groupe la semaine passée, touché par un virus. Le talon rochelais pourrait faire coup double pour son retour et retrouver ses coéquipiers tricolores plus tôt que prévu. Pour autant, on ne le souhaite pas forcément à son club, qui manque terriblement de leaders et aura bien besoin de lui dans les prochaines semaines.