6 Nations. Et si l'atout numéro 1 du XV de France n'était pas celui auquel tout le monde pense ?

Avec 73 points inscrits, ils signent une performance historique face à l’Italie. Mais au-delà du score, c’est leur discipline qui impressionne et pourrait changer la donne face à l’Irlande.

Une attaque retrouvée après la frustration anglaise

Une réaction était attendue par les supporters comme par les observateurs. Et elle a bien eu lieu ce dimanche après-midi en Italie. En passant 73 points aux hommes de Quesada, Antoine Dupont et ses coéquipiers sont rentrés dans les annales de la compétition. C'est en effet le plus haut total depuis le passage à six équipes après la victoire de l'Angleterre 80-23 contre les Azzurri en 2001. Les Bleus ont également signé leur plus importante victoire dans le Tournoi des Six Nations avec un écart 49 points.

6 Nations. ''L’ouragan des Bleus à Rome'', le XV de France subjugue la presse étrangère en ItalieLes Transalpins espéraient beaucoup plus de cette rencontre. Eux qui étaient passés à quelques centimètres d'un succès historique l'an passé. Le match de dimanche a donné l'impression que le temps avait reculé. Mais les frères Bergamasco n'était pas sur la pelouse et encore moins Troncon. Et malgré la qualité des talents présents dans les rangs de la Squadra, et trois beaux essais, il y avait un monde d'écart entre les deux équipes.

La stratégie mise en place par Fabien Galthié et son staff a été efficace. Non seulement les Tricolores ont relevé le défi physique des Italiens, mais ils ont retrouvé leur efficacité en attaque. Laquelle avait cruellement manqué face à l'Angleterre il y a deux semaines de ça. Une démonstration offensive très encourageante avant d'aller défier l'Irlande à Dublin.

Discipline et confiance : un cocktail gagnant ?

Bien évidemment, il serait présomptueux de penser que Dupont et compagnie vont coller une fessée au XV du Trèfle. Mais cette performance a très certainement boosté leur confiance. Et montré qu'avec de l'application, et d'adaptation, les Bleus pouvaient, eux aussi, inscrire de superbes essais. Mais pour s'imposer en Irlande, les Bleus savent qu'ils devront encore élever leur niveau de jeu.

Ils ne pourront pas se permettre d'être aussi friable en défense, notamment au centre, et sous les ballons hauts. Nul doute que les deux prochaines semaines vont être mises à contribution pour travailler sur ces deux points. Car on peut s'attendre à ce que les Irlandais préparent très bien ce choc et ciblent les points faibles des Français.

6 Nations. En Italie, Attissogbe signe une stat’ défensive impressionnante avec le XV de France !Lesquels possèdent aussi de nombreux points forts. L'un deux étant leur discipline. Face à Ange Capuozzo et ses coéquipiers, la France n'a concédé que six pénalités. Ce qui est dans les standards du niveau international. L'idée reçue étant qu'il faut rester sous les dix fautes pour réaliser une bonne partition dans ce domaine. C'est d'autant plus intéressant pour les Bleus que Galthié s'attendaient à ce que l'Italie donne du fil à retordre à ses ouailles dans le combat et plus particulièrement au sol.

Face aux rois du “jeu au sol”, une discipline exemplaire sera vitale

Preuve est donc que la France a bien travaillé et surtout, qu'elle sait comment ne pas être du mauvais côté des coups de sifflet. Au total, le XV de France n'a concédé que 17 au total lors de cette édition du 6 Nations. Soit une moyenne de 5,7 par match. Le site theanalyst.com nous apprend, à ce titre, que "c'est actuellement la moyenne la plus basse pour une équipe lors d'une édition du tournoi."

VIDEO. 6 Nations. Cette astuce défensive irlandaise que personne n’avait vue venir, borderline ou imparable ?A détail, qui n'en est pas vraiment un, qui aura son importance face à des Irlandais dont on connait la capacité à "pourrir" les sorties de balles. Et à récupérer des ballons, grâce aux pénalités, ou bien en le grattant. Notamment grâce à une technique de plaquage qui ralentit suffisamment les soutiens pour gagner un temps précieux dans les rucks. Une technique que l'encadrement tricolore aura relevée et étudiée afin de rester dans ses standards disciplinaires.