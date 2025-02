6 Nations. ''L’ouragan des Bleus à Rome'', le XV de France subjugue la presse étrangère en Italie

Après un déplacement et une victoire constellée d’essais en Italie (24-73), le XV de France a eu le droit aux louanges de la presse internationale.

C’est une défaite historique pour l’Italie et une victoire réconfortante pour le XV de France. Ce dimanche 23 février, les Bleus de Fabien Galthié ont dominé les Transalpins (24-73) à Rome. Après cette troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2025, Léo Barré et ses coéquipiers ont montré une palette offensive impressionnante qui a marqué la presse internationale.

L’Italie sous le choc

En Italie, la presse a été déçue par sa sélection nationale, en qui elle plaçait des sérieux espoirs. La Gazzetta dello sport évoque “l’ouragan des Bleus à Rome” et salue l’entame réalisée par sa sélection. “Une France exubérante a submergé une Italie belle et courageuse, mais à la fin, ils ont dû compter avec un score impitoyable au Stadio Olimpico (73-24). Un défi au jeu ouvert, mais qui n'a finalement fait qu'exalter l'impressionnant potentiel offensif de l'équipe du sélectionneur Fabien Galthié”, confie le quotidien sportif transalpin.

Cependant, tous les médias d'Italie n’ont pas été aussi bienveillants avec la sélection nationale. En effet, Tuttosport paraît exaspéré après la débâcle subie par Ange Capuozzo et ses coéquipiers et titre ainsi : “L'Italie se ridiculise à l'Olimpico : les Azzurri débordés, la France déchaîne les passions”. Du côté du média spécialisé Rugby Meet, la déception est aussi de mise : “La France nous a anéantie, l'Italie accuse le coup”. Il surenchérit en déclarant : “Les Bleus nous ont anéantis en détente et en envoyant du jeu à profusion.”

Le XV de France impressionne

Chez les Anglo-saxons, le spectacle a semblé rafraîchissant à l’occasion du duel latin. Ainsi, Rugby Pass s’est réjoui de la performance offensive des deux équipes et tout particulièrement de la France. “Dans un dimanche après-midi sec et ensoleillé à Rome, l'invitation à déployer du jeu a été saisie avec enthousiasme par deux équipes qui firent souvent circuler le ballon”, commente le média en ligne.

De plus, Rugby Pass n’épargne pas les absents de ce week-end. Dans l’un de ses papiers suivant la rencontre, le “limogeage de Damian Penaud et Matthieu Jalibert” a été suivi d’une “réponse très satisfaisante, contre une Italie en forme”, de la part du reste du groupe. Néanmoins, le pure player souligne une “entame française imparfaite” en évoquant les fautes de mains répétées du XV de France.

En Irlande, les Bleus ont aussi impressionné les journalistes. Impatient de voir le choc au sommet entre les deux nations, l’Irish Times évoque une “démonstration en Italie”. Le journal déclare que “Antoine Dupont et Léo Barre ouvrent la voie à la France qui se prépare à affronter l'Irlande pour décider du titre, le 8 mars prochain.” De plus, il évalue également ce match au dernier Crunch : “Si l'on s'interrogeait sur la capacité du XV de France à conclure après les nombreuses occasions gâchées contre l'Angleterre il y a quinze jours, le débat à ce sujet est désormais obsolète.”

Pour la BBC, la France “conserve ses espoirs de titre” grâce à cette impressionnante victoire en affirmant que “la différence de points pourrait être vitale pour être sacré”. De plus, la célèbre radio britannique félicite la décision d'avoir composé le banc avec sept avants. “Galthié a déchargé son banc de sept avants, en début de seconde période. Cela a permis de maintenir une intensité élevée et a offert aux arrières du XV de France l’occasion de faire plus de dégâts en fin de match.”

