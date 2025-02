6 Nations. Attaque, turnover, tactique, ce que l'on a aimé lors de ce Italie-France (1/2)

Après le 73-24 infligé par le XV de France à l'Italie, que retient-on ? Quels sont les enseignements et satisfactions de ce match ?

La force offensive des Bleus

Évidemment, le premier point de satisfaction a été la capacité des Bleus à scorer. 11 essais marqués dans un match international, il ne faut pas le banaliser. Antoine Dupont et Léo Barré se sont offerts un doublé, tout le monde a été à la fête chez les Bleus.

15 franchissements et 33 défenseurs battus, les statistiques sont élogieuses. Le XV de France a vécu une journée exceptionnelle et a régalé ses supporters.

Le turnover de Galthié

Léo Barré à l’arrière, Mickaël Guillard en 5 ou encore Théo Attissogbe à la place de Penaud, Galthié a fait des choix (très) forts pour ce match à Rome. Résultat : ils se sont tous avérés payants.

Léo Barré signe une prestation majuscule avec 131 mètres parcourus ballons en main et six défenseurs battus. Il est peut-être le meilleur français sur ce match. Le Palois Attissogbe s’est aussi montré à son avantage des deux côtés du terrain. Auteur d’un 10/12 au plaquage, il s’est montré intraitable sur son aile.

Enfin, le Lyonnais Guillard avait la lourde tâche de faire oublier Emmanuel Meafou dans la cage. Le deuxième ligne s’en est très bien sorti dans le combat et se place comme une alternative crédible au Toulousain. En cas de retour de Meafou, sa place sur le banc est assurée pour l’Irlande, d’autant plus qu’il est polyvalent et couvre plusieurs postes du pack.

Un changement tactique ?

Une nouveauté s’est invitée dans le jeu des Tricolores à Rome. Le XV de France a tenu le ballon. Cela parait bête dit comme ça. Les Bleus ont terminé le match avec 62% de possession, un chiffre bien loin des standards de la dernière tournée d’automne. Doit-on y voir le signe que l’on en a définitivement fini avec la dépossession ?

Le bilan comptable

Les répercussions au classement sont aussi à prendre en compte dans l’analyse de ce match. À ce petit jeu, le XV de France réalise une excellente opération. L’Irlande n’a pas empoché le bonus offensif à Cardiff, les Bleus se replacent donc à trois petits points des Verts avant de se déplacer à Dublin.

Le classement du Tournoi après 3 journées 🏆



D’autant plus que le goal average est largement en leur faveur. +91 pour les Bleus contre « seulement » +28 pour les Irlandais. Mais malgré tout, pas de calcul, il faudra aller battre l’Irlande à l’Aviva Stadium pour espérer remporter le Tournoi 2025.