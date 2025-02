6 Nations. En Italie, Attissogbe signe une stat’ défensive impressionnante avec le XV de France !

En Italie, Théo Attissogbe a été performant offensivement, mais s’illustre surtout par des statistiques défensives impressionnantes.

Contre l’Italie, le XV de France a frappé fort du côté de Rome (24-73). Après la défaite contre l’Angleterre, les Bleus voulaient reprendre de la confiance, ce dimanche 23 février, c'est chose faite. Cependant, tout n’a pas été rose du côté des Bleus, notamment en défense.

Attissogbe, un sécateur funambule

Avec 18 % de plaquages manqués, les approximations défensives aperçues à Twickenham n’ont pas été totalement gommées. Pourtant, au milieu de cette fébrilité, un joueur a déjoué tous les pronostics. Il s’agit de l’ailier palois Théo Attissogbe, qui a été le meilleur défenseur français de la journée.

Sur 12 plaquages tentés, Théo Attissogbe a réussi 10 étreintes. Que ce soit chez les avants ou les arrières du XV de France, aucun joueur n’a tenté ou réussi plus de plaquages, une performance rare pour un joueur à son poste. Derrière lui, les deuxièmes meilleurs plaqueurs tricolores sont Yoram Moefana et François Cros, qui ont tenté huit plaquages et n’en ont raté aucun.

De plus, le Béarnais s’est aussi mis en valeur offensivement. Sur l’ensemble du match, Théo Attissogbe a parcouru 76 mètres avec le ballon en main, troisième meilleur total côté français. Il a également réalisé trois percées et deux passes après-contact. En toute fin de match, il s’offre même un essai pour clôturer une folle après-midi.

Le XV de France en route vers Dublin

Du côté du XV de France, l’effectif aligné à Rome était inédit. Pour cause, Fabien Galthié et son staff ont décidé d’aligner un banc avec sept avants et un seul arrière, Maxime Lucu. Cette composition n’avait encore jamais été observée dans l’histoire des Bleus.

De plus, quelques noms importants du XV de France manquaient contre l’Italie. Ainsi, Fabien Galthié a décidé de se passer de Damian Penaud et Matthieu Jalibert. Leurs performances récentes n’ont pas été appréciées du sélectionneur, en partie pour ce qui est de celles de l’ailier. Par conséquent, les deux Girondins jouent ce soir en Top 14 avec l’UBB, contre l’ASM Clermont.

Avec ce succès, le XV de France reste au contact de l’Irlande. En Italie, les Tricolores souhaitaient soigner leur classement, le Grand Chelem n’étant plus possible. Avant de défier l’Irlande, le 8 mars prochain à Dublin, le défi transalpin a été largement remporté par les hommes de Fabien Galthié.

