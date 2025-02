VIDEO. 6 Nations. Cette astuce défensive irlandaise que personne n’avait vue venir, borderline ou imparable ?

Dans le rugby, il y a ceux qui subissent les rucks… et ceux qui les contrôlent. L’Irlande appartient clairement à la deuxième catégorie, grâce à une technique qui pourrait bien faire école.

Dans le rugby de haut niveau, chaque détail à son importance. La moindre seconde perdue ou gagnée, peut avoir son importance. Que ce soit sur une course d'élan, une passe au pied ou un grattage. Bien que l'ovalie puisse encore sembler brouillon aux yeux de certains Moldus. Les plus avisés savent à quel point rien n'est laissé au hasard.

Et s'il y a bien une nation qui met un point d'orgue à peaufiner son attaque et sa défense, c'est bien l'Irlande. Le XV du Trèfle excelle depuis plusieurs années sur le plan offensif avec des lancements léchés qui ont fait sa renommée et son succès. On ne présente également plus les fameux plaquages "chaise" qui a leur ont permis de récupérer un nombre incalculable de ballons.

Pourquoi cette tactique complique la tâche des arbitres et des adversaires

Néanmoins, les Irlandais ne sont pas du genre à se reposer sur leurs lauriers. A l'instar d'une Nouvelle-Zélande qui a longtemps eu un temps d'avance sur la concurrence, ils continuent d'innover. Mais surtout de se perfectionner. Quitte à parfois (qui a dit souvent ?) être à la limite de la légalité.

C'est notamment cas dans les rucks où les compatriotes de Sexton excellent pour ralentir les sorties de balles, pousser l'adversaire à la faute ou récupérer la possession. Et si on en croit leur dernier match dans le 6 Nations face à l'Ecosse, l'Irlande pourrait bien avoir à son arc une technique (presque) imparable pour dominer son adversaire dans cette phase de jeu si crucial.

Via les réseaux sociaux, therugbytrainer a ainsi mis en avant une tendance intelligente dans la technique de plaquages des hommes de Farrell. Laquelle perturbe à la fois les soutiens en attaque tout en donnant un avantage aux gratteurs. Sur cette vidéo, on peut y voir comment les défenseurs irlandais plaquent de manière très basse. Tout en effectuant un "swing", à savoir un arc de cercle avec leurs jambes.

Une technique constante tout au long de la rencontre à Murrayfield qui est difficile à arbitrer. A vitesse réelle, cette attitude. Et surtout cette manière de laisser les jambes bien tendues dans le camp écossais, est dans le mouvement du plaquage. Néanmoins, elle perturbe les soutiens qui doivent parfois ralentir leur course ou bien passer par-dessus le plaqueur.

Jacques Nienaber, l’architecte caché de cette stratégie défensive ?

Therugbytrainer ajoute que cette manière de plaquer avec un joueur en pointe très bas et un autre qui arrive lancé pour gratter, est aussi utilisée par le Leinster. Qui a inspiré l'autre ? Il faudrait demander aux différents encadrements. Toujours est-il qu'on peut sans doute y voir la patte de Jacques Nienaber, champion du monde avec les Boks, et désormais coach de la province irlandaise.

Il sera intéressant de voir si les autres nations du Tournoi s'en inspire également. Ou bien si elles trouvent une parade. Une chose est sûre, cette défense oblige les soutiens à coller aux fesses du porteur de balle. Sous peine de voir l'homme au sifflet récompenser les Irlandais. Espérons que le XV de France aura bien fait son travail d'analyse en vue du choc à Dublin.