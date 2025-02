6 Nations. ''Pas un cadeau'', ce Tricolore va-t-il payer les pots cassés après la défaite en Angleterre ?

Hugo Auradou pris dans la tourmente du Crunch ! Une entrée en jeu difficile, des critiques sévères : son avenir dans ce Tournoi 2025 est-il compromis après cette défaite face aux Anglais ?

Le revers inattendu du XV de France à Twickenham (26-25) continue de faire couler de l’encre, et certains joueurs pourraient en faire les frais. Parmi eux, Hugo Auradou, jeune 2e ligne de la Section Paloise, pointé du doigt par certains après une entrée en jeu compliquée. Des observateurs qui n'ont également pas été tendres avec Jalibert.

ÉDITO. Non, le XV de France ne perd pas à cause de Matthieu Jalibert, souffre-douleur du rugby français



Un contexte délicat pour le Palois

Appelé pour pallier les absences en 2e ligne, et notamment celle de Flament, Hugo Auradou avait une vraie carte à jouer cet hiver après un été 2024 plus que compliqué. Le staff ayant décidé de lui accorder une deuxième chance à l'instar du Rochelais Jegou. Si ce dernier a été en vue. Son coéquipier a eu plus de mal.

Face à l’Angleterre, la marche était peut-être trop haute. Dans un match extrêmement disputé, il a été sanctionné dans les premières secondes de son entrée en jeu pour avoir conservé le ballon au sol. Sans oublier ces ballons perdus en fin de partie qui ont "aidé" l'Angleterre à marquer deux essais décisifs.

VIDEO. 6 Nations. Ce détail (presque) invisible qui a condamné la défense du XV de France face à l’AngleterreAvec le retour annoncé du deuxième ligne du Stade Toulousain, et le Palois pourrait sortir du groupe pour l'Italie. Lui qui ne fait déjà pas partie des éléments protégés pour la 16e journée de Top 14.

Olivier Magne sans concession

Interrogé sur la prestation du Palois, Olivier Magne n’a pas pris de pincettes via Le Parisien : « Je ne suis pas sûr qu’il soit prêt pour le niveau international. Il pourra peut-être être utile à l’avenir, dans d’autres circonstances. Car là, il est aussi balancé dans un contexte compliqué, ça n’était pas un cadeau. » Auradou était peut-être encore un peu tendre face à une équipe anglaise survoltée.

Après ce revers, Fabien Galthié pourrait être amené à faire des choix forts pour la suite. Auradou pourrait faire les frais d'une évolution au sein du groupe. Désormais, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur dans ce 6 Nations s'ils veulent conserver une chance de l'emporter.

6 NATIONS. Pourquoi le départ de Gatland pourrait tout chambouler pour le XV de France ?Le match à Rome ne sera sans doute pas une partie de plaisir. Même si on attend une réaction avec la manière de l'équipe de France. Inutile d'évoquer le choc à Dublin face à des Irlandais en route pour un triplé historique. Reste à savoir si le staff tricolore le maintiendra dans le groupe ou si cette expérience le renverra à l’apprentissage du Top 14 avant de retrouver un jour le maillot bleu.