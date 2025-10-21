TOP 14. Marchand, Ntamack, Ramos… le XV probable du Stade Toulousain pour dominer Toulon

Toulouse sans Barassi ni Lebel, mais avec Ntamack en pleine forme : comment Mola jongle-t-il avec son effectif pour affronter Toulon ?

Choc au Stadium ce dimanche soir entre le Stade Toulousain et Toulon. Une affiche en rouge et noir que l'on espère spectaculaire malgré les nombreuses absences. D'aucuns pensent que le RCT devraient faire tourner face au triple champion de France en titre. Rotation, blessés, sélections : Un nouveau (super) choc du Top 14 va faire pschiiit

Le Stade Toulousain redoutable à domicile

Il faut dire que la moyenne de points inscrits par les hommes de Mola à la maison frise les 50 unités. Les Varois savent donc que la tâche ne sera pas facile face à l'armada toulousaine.

Un groupe qui sera cependant privé de Barassi et Lebel, touchés à face à Pau le week-end dernier. Selon le Midi Olympique, Léo Banos doit passer des examens, mais Théo Ntamack, en très grande forme, postule pour la venue des Toulonnais, contrairement à François Cros, toujours absent.

Des absences et des retours

Devant, Joël Merkler, Joshua Brennan et Paul Mallez sont indisponibles. Mais on peut penser que Marchand sera titulaire, lui qui n'a joué que trois matchs, dont deux comme titulaire, jusqu'ici. Il pourrait être associé à Neti et Colombe. A moins que Mola ne donne sa chance à Baille.

Dans la cage, Flament et Meafou vont-ils commencer une rencontre ensemble pour la deuxième fois de la saison après le succès à Clermont ? C'est fort probable. En troisième ligne, beaucoup de choix pour Mola. Jelonch a beaucoup donné et pourrait être mis au repos. XV de France. Touché mais pas coulé, le Toulousain Pierre-Louis Barassi postule pour la tournée

A la charnière, la présence de Romain Ntamack ne souffle aucune contestation même si Kinghorn a fait le boulot face à Pau. Retour à l'arrière de Ramos également avec Capuozzo et Thomas aux ailes même si Delibes postule pour ce choc.

Au centre, l'absence de Barassi ouvre la porte. On peut imaginer une association entre l'Argentin Chocobares et Costes. A moins que Gourgues enchaîne avec Ahki. Deux paires qui font la part belle à la fougue et à l'expérience.

Composition probable : qui seront les titulaires ?