11 ans plus tard, le record de ce Toulousain en TOP 14 a été battu par un Catalan

Perpignan, zéro victoire en sept matchs. Jefferson-Lee Joseph bat un record historique, mais son équipe reste lanterne rouge. Quel sera le déclic?

Début de saison très (très) compliqué pour Perpignan. Après sept journées, l'USAP est lanterne rouge du TOP 14 avec un zéro pointé au compteur. Les Catalans n'ont pas remporté le moindre match. Et le déclic n'a pour le moment pas eu lieu malgré les changements au sein du staff.

Un zéro pointé qui inquiète : quand viendra le déclic ?

La saison est encore longue. Pour l'heure, les motifs de satisfactions sont rares dans les rangs de Perpignan. Mais ces unités laissées en route ne présagent rien de bon. A l'heure actuelle, la 12e place, occupée par Clermont, est à 14 longueurs. Encore de rien de rédhibitoire.

"Certains éléments donnent déjà beaucoup."

Mais il va falloir redoubler d'efforts pour rester au contact. Certains éléments donnent déjà beaucoup. On pense notamment à Jefferson-Lee Joseph qui, sur son aile, fait tout ce qu'il peut pour mettre son équipe dans l'avancée.

Record historique : le symbole d'un effort individuel immense

Le week-end dernier, lors du revers face à Bordeaux, le champion olympique à 7 a avancé sur 246 mètres selon les chiffres d'Opta. Une marque ô combien symbolique puisqu'il s'agit du record pour un joueur de TOP 14 depuis la saison 2010/2011.

246 - Jefferson Joseph a gagné 246 mètres contre l'UBB, plus que tout autre joueur sur un match de TOP 14 depuis qu'Opta analyse la compétition (2010/11). Magnifique. pic.twitter.com/m6A0Hr3Fq0 October 20, 2025

Il passe ainsi devant l'ancien All Black Hosea Gear qui, lors de sa première et unique saison avec le Stade Toulousain, avait porté le cuir sur 224 face à Grenoble lors de la dernière journée de championnat.

"Joseph aurait volontiers troqué ce record symbolique pour une victoire."

A l'époque, le Néo-Zélandais avait inscrit un triplé. Joseph, lui, n'a pas marqué face à l'UBB. Et on imagine qu'il aurait volontiers troqué ce record symbolique pour un ou plusieurs essais, ainsi que pour une victoire de son équipe.

La course au maintien : un combat acharné

D'aucuns diront que les efforts vont finir par payer. Mais la course pour le maintien est plus que jamais lancée. Ce week-end, se profile un match qui pourrait enfin lancer la saison de l'USAP. Un déplacement décisif sur la pelouse de Montauban, autre très mal classé, qui compte presque double. Jefferson-Lee Joseph saura-t-il porter son équipe vers un premier succès ?