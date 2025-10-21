Tension à Sapiac : Montauban et Perpignan se livrent un duel à couteaux tirés

Ce samedi, à Sapiac, il y aura comme un parfum de survie dans l'air. Après seulement huit journées de Top 14, Montauban et Perpignan s’affrontent dans ce que beaucoup considèrent déjà comme le fameux “match de la mort”.
Une finale du maintien dès l'automne ?
D’un côté, le promu tarn-et-garonnais, 13e avec trois petits points à la faveur d'un match nul et d'un bonus défensif. De l’autre, une USAP toujours fanny au classement, sans le moindre point, engluée dans la crise depuis plusieurs semaines.
Chez les Catalans, les mots sont forts, les actes attendus. Peu importe le temps et l'adversité, ils doivent ramener des points de ce déplacement. Près de 800 supporters perpignanais feront le déplacement selon L'Indépendant, preuve que la flamme, malgré tout, ne s'est pas éteinte à Aimé-Giral.
L'USM sous pression : une victoire impérative
Montauban, de son côté, vit aussi sous pression. Après un début de saison compliqué dans l’élite, les hommes de Sébastien Tillous-Borde n’ont pas encore trouvé la bonne carburation malgré beaucoup d'envie et d'effort.
Dans les rangs de l'USM, on sait que ce match compte double. Comme chez l'adversaire, on sait qu’il faut le gagner, peu importe la manière, et l'écart au tableau d'affiche au coup de sifflet final. Un match nul ne ferait les affaires de personne.
Le retour de Tuilagi : un atout pour l'USAP ?
Enfin ! L'USAP va récupérer son arme de destruction massive pour le match de la peur face à MontaubanCôté USAP, Franck Azéma a enfin une bonne nouvelle : le retour de Posolo Tuilagi. Le puissant deuxième ligne, annoncé apte par L’Équipe, devrait du déplacement. En revanche, Noé Della Schiava, touché sérieusement, manquera plusieurs semaines.
En coulisses, le club catalan cherche toujours deux entraîneurs adjoints et deux recrues pour densifier un effectif limité (France Bleu). Des ajustements nécessaires pour espérer relancer une machine enrayée.
Un combat d'hommes à Montauban
Dans les travées de Sapiac, la tension sera palpable. Deux clubs dans le dur, un seul ballon d’oxygène. Perpignan peut-il enfin débloquer son compteur face à une équipe qui sera portée par son public ? Une chose est sûre : samedi, il n’y aura pas de calculs. À Montauban, ce sera un combat d’hommes.
Yonolan
Une bonne nouvelle pour Montauban qui pourra compter sur la présence de Fred Quecry qui a eu la semaine dernière la bonne nouvelle de sa sanction ; juste un blâme
On le l’a pas évoqué ici mais que voilà une sanction qui me va bien : elle reconnait une vulgarité de forme et s’arrête là et c’est très bien; sachant que son club l’avait préventivement mis sur la touche pour un match ce que la commission juge suffisant
Le coup passa si près que le chapeau tomba doit se dire Fred le blâmé pas banni
Sachant qu’il n’a ni critiqué une quelconque institution ni une quelconque décision d’un officiel…
Car si sanction forte il y avait eue, le doute aurait subsisté, propice à toutes les spéculations, d’autant qu’il y a quand même quelques incohérences
Grill s’était exprimé sur le sujet dans Bartoli time fin septembre en jurant ses Grands Dieux qu’il n’était intervenu d’aucune façon et que pour lui c’était un simple cas au milieu des 6000 dossiers disciplinaires traités par an
Et que seul le ton injurieux était critiquable, chacun étant libre de ses propos ; et j’ai tendance à le croire quand il dit qu’il n’a pas été à la baguette sur ce sujet
Non pas au motif d’une moralité au-dessus de tout soupçon mais parce que la saisine de la commission de discipline de la FFR est à minima borderline et que la rétention de la licence est totalement hors-jeu
Et que Grill est trop « carré » pour faire ce genre de manœuvre hasardeuse et qu’il aurait pris conseil et surement directement le chemin de la LNR et de sa commission de discipline, seule déclarée compétente dans ce cas
Parce que, au passage, la FFR avait inventé, pour rester dans une actualité plus large, l’exécution provisoire…avant le jugement
Alors si pression il y a eue, ce fut un cran un cran au-dessous
Galtoche a appelé dés après la sortie de Quercy son club qui s’est excusé et qui a qualifié ces propos d’inadmissibles sur la forme
Et ce qui interroge bien sur c’est ce délai de 3 semaines entre les faits, qui n’avaient pas provoqués à l’origine de vives réactions, et les actions du secrétaire général de la FFR
Avec cette démarche pour le moins étrange de bloquer la licence préventivement à tout jugement ; et de la débloquer tout aussi rapidement quand l’avocat du joueur a appelé tellement c’était hors-jeu
Là, à mon sens, on est plus dans de l’émotion que dans la raison et cela peut effectivement jeter le doute sur une pression de personnes fâchées
D’autant que cette déclaration n’était pas dans la feuille de choux locale mais pour…World Rugby via la plateforme Rugby Pass
Et ça, ça peut énerver aussi
Et un fait, passé presque inaperçu, et qui en rajoute : cette itw a été censuré à posteriori
Alors auto censure de WR , pour le moins tardive elle aussi, ou sur demande ?
Là aussi un point d’interrogation
Oui vraiment si sanction il y avait eue elle aurait été de toute façon brouillée
Car Quercy aurait été pour beaucoup le symbole de celui qui a été sanctionné parce qu’il s’est attaqué aux intouchables et subissait le fait du prince, le fond datant d’il y a 13 ans quand même
Et qui avait été sanctionné avant toute forme de jugement par des instances non compétentes de surcroit …ce qui n’avait pas manqué d’étonner pas mal de monde dans le microcosme rugbystique et peut-être obligé Galtoche à sortir du bois la semaine dernière avec une déclaration apaisante et conciliante … loin de sa première très minimaliste comme il nous a habitué quand il ne veut pas s’exprimer ou est gêné aux entournures
Comme pour éteindre un feu qui commençait à se propager et dont il était pour beaucoup l’initiateur
Sage décision de ce comité de discipline qui remet justement à leur place ceux de la FFR qui ont outrepassé leurs prérogatives ; laquelle FFR prend acte du blâme pour vulgarité et ne fera pas appel
Espérons que ce blâme aura un effet pédagogique : que Fred garde son franc-parler et que sa forme soit simplement plus audible
Mais oui je ne peux qu’applaudir à cette décision et même la savourer en me disant qu’au final elle ne se fonde pas peut-être uniquement sur l’attitude de Quercy…
En tous cas Montauban aura besoin de toutes ses forces pour ce match (de la peur ?) qui peut être un premier tournant dans la saison de ces deux clubs