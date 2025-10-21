Tension à Sapiac : Montauban et Perpignan se livrent un duel à couteaux tirés

Le retour de Posolo Tuilagi peut-il transformer l'USAP, ou Montauban saisira-t-elle enfin sa chance dans ce duel crucial ?

Ce samedi, à Sapiac, il y aura comme un parfum de survie dans l'air. Après seulement huit journées de Top 14, Montauban et Perpignan s’affrontent dans ce que beaucoup considèrent déjà comme le fameux “match de la mort”.

Une finale du maintien dès l'automne ?

D’un côté, le promu tarn-et-garonnais, 13e avec trois petits points à la faveur d'un match nul et d'un bonus défensif. De l’autre, une USAP toujours fanny au classement, sans le moindre point, engluée dans la crise depuis plusieurs semaines.

"Près de 800 supporters perpignanais feront le déplacement selon L'Indépendant."

Chez les Catalans, les mots sont forts, les actes attendus. Peu importe le temps et l'adversité, ils doivent ramener des points de ce déplacement. Près de 800 supporters perpignanais feront le déplacement selon L'Indépendant, preuve que la flamme, malgré tout, ne s’est pas éteinte à Aimé-Giral. Votre match de Rugby Toulouse/Toulon et Bordeaux/Bayonne à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'USM sous pression : une victoire impérative

Montauban, de son côté, vit aussi sous pression. Après un début de saison compliqué dans l’élite, les hommes de Sébastien Tillous-Borde n’ont pas encore trouvé la bonne carburation malgré beaucoup d'envie et d'effort.

Dans les rangs de l'USM, on sait que ce match compte double. Comme chez l'adversaire, on sait qu’il faut le gagner, peu importe la manière, et l'écart au tableau d'affiche au coup de sifflet final. Un match nul ne ferait les affaires de personne.

Le retour de Tuilagi : un atout pour l'USAP ?

Enfin ! L'USAP va récupérer son arme de destruction massive pour le match de la peur face à MontaubanCôté USAP, Franck Azéma a enfin une bonne nouvelle : le retour de Posolo Tuilagi. Le puissant deuxième ligne, annoncé apte par L’Équipe, devrait du déplacement. En revanche, Noé Della Schiava, touché sérieusement, manquera plusieurs semaines.

"En coulisses, le club catalan cherche toujours deux entraîneurs adjoints et deux recrues."

En coulisses, le club catalan cherche toujours deux entraîneurs adjoints et deux recrues pour densifier un effectif limité (France Bleu). Des ajustements nécessaires pour espérer relancer une machine enrayée.

Un combat d'hommes à Montauban

Dans les travées de Sapiac, la tension sera palpable. Deux clubs dans le dur, un seul ballon d’oxygène. Perpignan peut-il enfin débloquer son compteur face à une équipe qui sera portée par son public ? Une chose est sûre : samedi, il n’y aura pas de calculs. À Montauban, ce sera un combat d’hommes.