TRANSFERT. En feu en Angleterre, Anthony Belleau (déjà) vers un retour en Top 14 ?

L’ancien ouvreur du RCT Anthony Belleau réalise un début de saison de patron avec Northampton.

Anthony Belleau vit sa meilleure vie du côté de Northampton. Sur le déclin depuis plusieurs années en France, le demi d’ouverture de 29 ans avait choisi de rejoindre l’Angleterre cet été pour découvrir quelque chose de complètement différent et se relancer.

Cela semble payer puisque l’ancien ouvreur du RCT et de Clermont réalise un début de saison de patron, où tout semble lui réussir.

VIDÉO. RUGBY. Belleau, le ‘‘héros’’ de Northampton, fait chavirer l’Angleterre

Se voit-il bâtir quelque chose dans les Midlands, où la pression reste moins forte qu’en Top 14 ?

A priori pas vraiment puisque selon le Midi Olympique, son CV aurait déjà été proposé à un club du sud de la France.

Laporte aime les anciens toulonnais

En l’occurrence à Montpellier, sur le bureau de Bernard Laporte et Mohed Altrad. Si certains joueurs ont déjà été proposés parmi les sudistes Carter Gordon, Noah Lolesio, Tom Lynagh, Stephen Perofeta, Fergus Burke, le profil, la dynamique et le statut d’Antho Belleau pourrait clairement convaincre les dirigeants héraultais.

Deux choses semblent certaines à l’heure d’écrire ces lignes : le MHR cherche un ouvreur d’un certain standing pour la saison prochaine. Et Anthony Belleau devrait donc revenir en France en 2026, après avoir fêté ses 30 ans.

Pour l’anecdote, en 2017 et malgré une saison stratosphérique à Northampton, Louis Picamoles était lui aussi revenu en Top 14 et s’était alors engagé… à Montpellier.