TRANSFERT. En feu en Angleterre, Anthony Belleau (déjà) vers un retour en Top 14 ?
Son CV aurait déjà été proposé à un club du sud de la France. Screenshot : Canal Plus
L’ancien ouvreur du RCT Anthony Belleau réalise un début de saison de patron avec Northampton.

Anthony Belleau vit sa meilleure vie du côté de Northampton. Sur le déclin depuis plusieurs années en France, le demi d’ouverture de 29 ans avait choisi de rejoindre l’Angleterre cet été pour découvrir quelque chose de complètement différent et se relancer.

Cela semble payer puisque l’ancien ouvreur du RCT et de Clermont réalise un début de saison de patron, où tout semble lui réussir.

VIDÉO. RUGBY. Belleau, le ‘‘héros’’ de Northampton, fait chavirer l’AngleterreVIDÉO. RUGBY. Belleau, le ‘‘héros’’ de Northampton, fait chavirer l’Angleterre

Se voit-il bâtir quelque chose dans les Midlands, où la pression reste moins forte qu’en Top 14 ?

A priori pas vraiment puisque selon le Midi Olympique, son CV aurait déjà été proposé à un club du sud de la France.

Laporte aime les anciens toulonnais

En l’occurrence à Montpellier, sur le bureau de Bernard Laporte et Mohed Altrad. Si certains joueurs ont déjà été proposés parmi les sudistes Carter Gordon, Noah Lolesio, Tom Lynagh, Stephen Perofeta, Fergus Burke, le profil, la dynamique et le statut d’Antho Belleau pourrait clairement convaincre les dirigeants héraultais.

TRANSFERT. Tom Willis va retrouver son frère Jack en TOP 14 : un très joli coup !TRANSFERT. Tom Willis va retrouver son frère Jack en TOP 14 : un très joli coup !

Deux choses semblent certaines à l’heure d’écrire ces lignes : le MHR cherche un ouvreur d’un certain standing pour la saison prochaine. Et Anthony Belleau devrait donc revenir en France en 2026, après avoir fêté ses 30 ans.

Pour l’anecdote, en 2017 et malgré une saison stratosphérique à Northampton, Louis Picamoles était lui aussi revenu en Top 14 et s’était alors engagé… à Montpellier.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • P243151
    20901 points
  • il y a 1 seconde

Comme pour Chabal autrefois il cassait tout en Angleterre puis moyen en France un peu comme picamoles

  • il y a 1 seconde

Derniers articles

 Vidéos
VIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classe
News
XV de France. Touché, Pierre Bourgarit (La Rochelle) va-t-il lui aussi rater le train de la tournée ?
News
TRANSFERT. Dernier défi en TOP 14 pour le vétéran Sébastien Bézy (ASM) ?
Vidéos
VIDEO. A 36 ans, ''il a lâché la charrette'' : la percée démente de Botia face à Montauban
News
XV de France. Deux nouveaux Tricolores du Stade Toulousain touchés juste avant l'annonce de Galthié
News
VIDEO. ''Pas eu une bonne équipe'', Urios a vu quelque chose de très inquiétant à Bayonne (et il le dit cash)
Transferts
TRANSFERT. Tom Willis va retrouver son frère Jack en TOP 14 : un très joli coup !
Vidéos
VIDEO. La décision assumée qui a tout changé pour la Section Paloise : Toulouse crucifié
News
TOP 14. Mayol va vibrer : Ollivon, Serin, Garbisi alignés pour le choc face au Racing 92
News
''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?
News
« Des chèvres », « C’est juste honteux », les supporters de l’ASM craquent, ceux de Bayonne jubilent