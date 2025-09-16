TOP 14. Ugo Seunes, le maestro que le Racing 92 se cherchait depuis le départ de Finn Russell ?

En bon OVNI qu’il est, Ugo Seunes a réalisé une prestation de chef d’orchestre pour sa première titularisation en Top 14. Qui en appelle déjà d’autres…

Qu’est-il passé par la tête d’Ugo Seunes ce dimanche soir, au moment de rentrer dans la salle éclairée de la Paris La Défense Arena ? Préparé ou non, le demi d’ouverture de 24 ans a tout de même dû se remémorer le chemin parcouru en 2 ans, lui qui évoluait encore en Nationale jusqu’au dépôt de bilan de Blagnac début 2024, puis qui réchauffait le cœur des Cantalous dans le stade le plus froid de ProD2 la saison passée.

TOP 14. Ugo Seunes : de Blagnac à l'Arena, la folle trajectoire du nouveau crack du Racing 92

Finalement, des réceptions du vendredi à 19h dans le vétuste Jean-Alric à l’accueil du champion d’Europe sur le terrain le plus rapide d’Europe un dimanche soir en prime Time sur Canal Plus, il n’y avait qu’un pas à franchir pour l’ancien Aurillacois. Un cap mental, surtout, pour celui qui a mené le jeu du Racing 92 comme s’il faisait partie des murs de l’entité ciel et blanche. Et montré que son talent avait largement de quoi s’exprimer en Top 14, malgré son parcours singulier.

Lui qui s’exprime via une vista, un sens de l’animation, de la variation et une qualité face au but qui ont conquis le public de Nanterre, sur un nuage après une première période à près de 40 points plantés aux troupes de Louis Bielle-Biarrey.

19 points et une gestion parfaite

Dimanche soir, c’est donc ce petit gars de 75kg, modeste comme deux, au léger cheveu sur la langue et à l’expérience famélique comparée à ceux qui l’entouraient qui a pourtant donné le tempo à toute une ligne d’attaque.

"Il fallait que je joue mon jeu, en étant libéré, répondait-il pour Canal Plus. "Je ne me suis pas posé de questions, j’étais content d’être là, c’est incroyable… L’équipe m’a donné de la confiance avec l’entame qu’on a faite. Quand on voit les fusées qu’on a, c’est facile de jouer et de leur donner des ballons."

Auteur de 19 points dont un 8/9 au pied, Ugo Seunes avait beau détonner un peu au milieu des stars parisiennes, il a prouvé durant ses 80 premières minutes à l’Arena que la fraîcheur et le talent valaient probablement mieux qu’une centaine de capes avec l’Angleterre pour guider le Racing de la façon dont il en avait besoin.

Et s’il reste évidemment beaucoup de choses à confirmer en terrain hostile et face à des oppositions plus farouches que ne l’était l’UBB lors de cette 2ème journée, Seunes a gagné la confiance de ses coéquipiers sur ce match. Et quelque chose nous dit qu’ils n’ont pas encore tout vu…