TOP 14. Mola prévient ses concurrents : ''On n'a pas encore mis notre rugby en place''

Au-delà du résultat, Ugo Mola a tenu à mettre en avant le caractère de son équipe, tout en glissant un hommage appuyé à son arrière, Thomas Ramos, en état de grâce.

Au moment de quitter les travées de Marcel-Michelin, Ugo Mola affichait un large sourire.

Et pour cause : son Stade Toulousain venait de signer un quatrième succès consécutif sur la pelouse de Clermont, une performance loin d’être anodine tant l’ASM reste redoutable à domicile. Si tout n’a pas été parfait, le manager toulousain a souligné l’état d’esprit et la capacité de ses hommes à répondre présent dans l’intensité.

Des débuts poussifs

Car le match n’avait pas démarré de la meilleure des manières pour Toulouse. "Pendant les cinq premières minutes, on déjoue complètement", admettait Mola au micro de La Dépêche. Trop d’offloads, des rucks perdus, une conquête fragile : le Stade a d’abord donné le bâton pour se faire battre. Mais au fil du temps, les coéquipiers de Dupont ont resserré les rangs et ont imposé leur rythme. Treize entrées en zone de marque rien qu’en première période, preuve de la domination territoriale. "Sur le caractère et l’état d’esprit, rien à redire", insistait le coach.

Si la préparation estivale, écourtée par les internationaux, pouvait inquiéter, Mola balaie les doutes. "On voulait la choisir et pas la subir." Une manière de rappeler que ce début de saison sert aussi de rampe de lancement vers les échéances plus lointaines. Le technicien ne se soucie guère des résultats des concurrents directs - Bordeaux, Toulon et Bayonne ont aussi gagné - préférant se concentrer sur la réception de Perpignan la semaine prochaine. "Je me fous un peu de ce que font les autres", lâchait-il, cash.

Les louanges pour son arrière

Reste que ce Toulouse-là a laissé une impression de puissance, notamment grâce à un homme : Thomas Ramos. L’arrière international a livré une prestation XXL, avec un 100% au pied (14 points), deux 50/22 magistraux et une passe au pied d’école pour Delibes.

De quoi déclencher les louanges de son entraîneur : "Thomas bascule aujourd’hui dans une autre ère, celle de la classe mondiale." Des mots forts qui confirment le statut grandissant du joueur de 30 ans, désormais cadre incontesté du vestiaire.

Avec quatre essais inscrits au Michelin et une défense de fer en fin de match, le Stade a envoyé un message clair : même en rodage, il reste le patron du Top 14. Mais Mola, fidèle à son exigence, préfère retenir les détails à corriger : la gestion des sorties de camp, deux erreurs coûteuses, et les blessures de Pita Ahki et Théo Ntamack. "On n’a pas encore mis notre rugby en place", concluait-il.