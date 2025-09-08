TOP 14. ''Ce n'est pas normal à ce niveau-là'' : Urios furieux charge ses joueurs après la défaite face à Toulouse
Clermont-Toulouse : Urios entre frustration et compliments. crédit photo : screenshot Canal +
Christophe Urios, partagé entre frustration et encouragements, a fustigé les erreurs individuelles de ses joueurs tout en saluant leur énorme engagement.

Clermont a encore chuté face à Toulouse. Dimanche soir, pour l’ouverture du Top 14, l’ASM s’est inclinée 34-24 au Michelin.

Un revers qui prolonge une série noire : les Auvergnats n’ont plus battu le Stade Toulousain chez eux depuis janvier 2022, et restent désormais sur sept défaites consécutives contre les Rouge et Noir. Christophe Urios, qui espérait enfin briser ce signe indien, n’a pas mâché ses mots après la rencontre.

''Ce n'est pas normal à ce niveau-là''

Le manager clermontois a d’abord regretté le scénario du match, marqué par des erreurs individuelles criantes. On prend un essai qu’on ne doit jamais prendre, avec Anthony Jelonch qui traverse le terrain sur 50 mètres sans qu’on arrive à le stopper. Derrière, il sert Graou et ça fait essai. Ce n’est pas normal, pas à ce niveau-là”, pestait-il. Une séquence révélatrice selon lui des manques de son équipe, trop souvent sanctionnée pour ses imprécisions défensives.

Urios a aussi pointé du doigt une première mi-temps mal négociée. “On a trop respecté Toulouse. On a joué quasiment toute la période dans nos vingt-deux. On sort mal de notre camp, on se fait contrer, on prend des pénalités bêtes… Résultat, on subit et on court après le score.” Pourtant, les Clermontois ont su revenir dans le match, jusqu’à égaliser à 24-24. “À ce moment-là, je pensais qu’on allait gagner. On était mieux, mais à chaque fois qu’on revenait, on reprenait cinq points aussitôt. Trop d’erreurs nous ont renvoyés chez nous.”

''Comptablement, on n'avance pas''

Malgré la frustration, Urios a tenu à saluer l’état d’esprit de ses hommes. “Je vois un groupe extrêmement courageux, avec un engagement énorme. L’attitude est remarquable, ça fait partie des points positifs de ce match. Mais encore une fois, on finit avec zéro point contre Toulouse, comme depuis deux ans. Comptablement, on n’avance pas.”

Le manager a également été interrogé sur la première de son ouvreur néo-zélandais, Harry Plummer. Pas épargné par le contexte, l’ancien Blues a montré des belles choses. “Il a fait ce qu’il a pu dans une équipe dominée. En deuxième mi-temps, je l’ai trouvé mieux. Ce n’est jamais simple pour une première, mais il a montré des qualités de leader. Il faut encore que l’entente avec Baptiste Jauneau progresse, mais ça viendra.”

Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à ClermontTop 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont

À l’arrivée, Clermont repart sans point, une fois de plus face au rival toulousain. Urios assume la déception, mais refuse de tout noircir. “Ce n’est pas le même match que les années précédentes. Il y a beaucoup de choses positives, mais on ne les a pas concrétisées. On n’a pas encore atteint ce niveau pour battre Toulouse. Il faudra attendre l’an prochain au Michelin.” Une sortie lucide, mais qui laisse un goût amer chez des supporters qui espéraient enfin un exploit.

