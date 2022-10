VIDEO. Pro D2. Storti a dégouté Palisson avec cet extérieur du pied magistral

Vous prétendez suivre la ProD2 autant que le Top 14 ? Très bien, alors qui est le meilleur marqueur de la division ? Si vous nous dîtes Raffaele Storti, c'est que vous avez bien révisé votre sujet. L'ailier portugais de 21 ans est l'une des révélations de ce début de saison, lui qui a déjà planté 6 essais en 5 rencontres avec Béziers. Et s'il n'a pas marqué le week-end dernier face à Colomiers, le garçon prêté par le Stade Français a tout de même fait admirer le reste de sa palette. Alors qu'on s'approche de l'heure de jeu et que Colomiers se fait de plus en plus pressant sur la pelouse de l'ASBH, il sauve une touche tel un funambule, déjà.

PRO D2. 5 essais en 3 matchs, et déjà l'un des plus grands espoirs du Portugal, voici Raffaele Costa Storti

Avant de se la jouer magicien et de décocher un extérieur du pied magnifique, qui trompera l'international français Alexis Palisson pour finir en touche, à 5 mètres de la ligne des Hauts-Garonnais. Un grand pont sublime que n'aurait pas renié l'illustre Juan Martin Hernandez, lui qui remit au goût du jour le fameux banana kick, au début de la dernière décennie. Mais qui malheureusement pour Storti, ne permettra pas à son équipe de l'emporter, au final, puisque défaite 17 à 20.

What an incroyable piece of play this was from Portugal wing Raffaele Storti for Béziers last week vs Colomiers! pic.twitter.com/7bpl7R415q