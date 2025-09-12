TOP 14. ''Je n’ai jamais demandé à partir'', enfin de retour à l'UBB, Woki veut vite tourner la page du Racing

Trois ans après son départ à Paris, Cameron Woki retrouve son UBB. Le troisième ligne international l’affirme : « Je n’ai jamais demandé à partir, cela n’a jamais été mon choix ».

« Je n’ai jamais demandé à partir »

Il y a des histoires qui ne s’écrivent pas en ligne droite. Celle de Cameron Woki avec l’Union Bordeaux-Bègles en est la parfaite illustration. Trois ans après avoir quitté son club de coeur pour le Racing 92, l’international tricolore (29 sélections) est de retour à Chaban-Delmas. Et pour lui, ce come-back n’a rien d’un hasard. TRANSFERT. Top 14. Le Racing tremble : Max Spring, le dossier chaud qui agite déjà le Top 14Dans les colonnes de Sud Ouest, le troisième ligne n’a pas mâché ses mots : « J’ai toujours su que mon histoire avec Bordeaux n’était pas terminée. Parce que je n’ai jamais demandé à partir, cela n’a jamais été mon choix. J’ai toujours exprimé mon envie de revenir à Bordeaux, dès ma première saison au Racing. Donc aujourd’hui, mon retour est une chance et un vœu exaucé. » L’UBB récupère ainsi un joueur arrivé en 2017, devenu international tricolore et qui a faim de titres.

Une expérience qui a forgé son caractère

À Paris, Woki a découvert un autre rugby. Sous Stuart Lancaster, il a perfectionné sa préparation, appris à travailler en autonomie, à ne plus compter seulement sur son talent. Patrice Collazo, lui, l’a relancé en le repositionnant à son poste de cœur, en troisième ligne, ce qui a favorisé son retour chez les Bleus. « J’ai appris à mieux préparer mes matchs et surtout à travailler seul, ce que je ne faisais pas avant », confie-t-il. Une maturité nouvelle, forgée dans un club obsédé par les étoiles européennes.

« Bordeaux m’a tout donné »

S’il revient aujourd’hui, c’est avec le sentiment d’une dette envers son club de cœur. « Ici, j’ai tout connu, mes premières minutes en pro, ma première sélection en équipe de France. Bordeaux m’a tout donné, aujourd’hui je dois juste lui rendre la pareille. »

Entre Chaban, Jalibert et les copains de vestiaire, l’attache émotionnelle n’a jamais disparu. Woki raconte même avoir vibré devant la finale de Top 14 et appelé ses anciens partenaires après leur sacre continental.

Dimanche, hasard du calendrier, l’UBB affronte… le Racing 92. Une rencontre particulière pour celui qui veut définitivement tourner la page : « Je suis très content qu’il se joue tôt aussi, histoire de faire le deuil rapidement. Il faut que je tourne la page du Racing. » Pas question pour autant d’oublier les amitiés tissées à Nanterre. Mais désormais, le regard est fixé sur un objectif clair : soulever enfin le Bouclier de Brennus avec Bordeaux. La recette simple et efficace de Louis Bielle-Biarrey (UBB) pour rester détaché et performer au plus haut niveauLe retour de Cameron Woki sonne comme une promesse : celle d’un joueur affamé, plus mûr et plus complet, qui retrouve le maillot girondin avec la ferme intention de marquer l’histoire.