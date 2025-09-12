TOP 14. ''Je n’ai jamais demandé à partir'', enfin de retour à l'UBB, Woki veut vite tourner la page du Racing

« Je n’ai jamais demandé à partir »
Il y a des histoires qui ne s’écrivent pas en ligne droite. Celle de Cameron Woki avec l’Union Bordeaux-Bègles en est la parfaite illustration. Trois ans après avoir quitté son club de coeur pour le Racing 92, l’international tricolore (29 sélections) est de retour à Chaban-Delmas. Et pour lui, ce come-back n’a rien d’un hasard.TRANSFERT. Top 14. Le Racing tremble : Max Spring, le dossier chaud qui agite déjà le Top 14Dans les colonnes de Sud Ouest, le troisième ligne n’a pas mâché ses mots : « J’ai toujours su que mon histoire avec Bordeaux n’était pas terminée. Parce que je n’ai jamais demandé à partir, cela n’a jamais été mon choix. J’ai toujours exprimé mon envie de revenir à Bordeaux, dès ma première saison au Racing. Donc aujourd’hui, mon retour est une chance et un vœu exaucé. » L’UBB récupère ainsi un joueur arrivé en 2017, devenu international tricolore et qui a faim de titres.
Une expérience qui a forgé son caractère
À Paris, Woki a découvert un autre rugby. Sous Stuart Lancaster, il a perfectionné sa préparation, appris à travailler en autonomie, à ne plus compter seulement sur son talent. Patrice Collazo, lui, l’a relancé en le repositionnant à son poste de cœur, en troisième ligne, ce qui a favorisé son retour chez les Bleus. « J’ai appris à mieux préparer mes matchs et surtout à travailler seul, ce que je ne faisais pas avant », confie-t-il. Une maturité nouvelle, forgée dans un club obsédé par les étoiles européennes.
« Bordeaux m’a tout donné »
S’il revient aujourd’hui, c’est avec le sentiment d’une dette envers son club de cœur. « Ici, j’ai tout connu, mes premières minutes en pro, ma première sélection en équipe de France. Bordeaux m’a tout donné, aujourd’hui je dois juste lui rendre la pareille. »
Entre Chaban, Jalibert et les copains de vestiaire, l’attache émotionnelle n’a jamais disparu. Woki raconte même avoir vibré devant la finale de Top 14 et appelé ses anciens partenaires après leur sacre continental.
Dimanche, hasard du calendrier, l’UBB affronte… le Racing 92. Une rencontre particulière pour celui qui veut définitivement tourner la page : « Je suis très content qu’il se joue tôt aussi, histoire de faire le deuil rapidement. Il faut que je tourne la page du Racing. » Pas question pour autant d’oublier les amitiés tissées à Nanterre. Mais désormais, le regard est fixé sur un objectif clair : soulever enfin le Bouclier de Brennus avec Bordeaux.La recette simple et efficace de Louis Bielle-Biarrey (UBB) pour rester détaché et performer au plus haut niveauLe retour de Cameron Woki sonne comme une promesse : celle d’un joueur affamé, plus mûr et plus complet, qui retrouve le maillot girondin avec la ferme intention de marquer l’histoire.
noComment
Euhhh woki n'est revenu cet été en edf que pour être remplaçant sur les 3 matchs, surtout parce que les habituels titulaires et remplaçants étaient restés en France!
Il n'a pas regagné le niveau international et a au moins 6 joueurs devant lui dans la hiérarchie EDF 3eme ligne!
Et pour être honnête, qu'a-t-il montré de top les deux saisons passées?
mic4619
Les indéboulonnables sont Cros, Alldritt, Boudehent, Jelonch, Ollivon, sans oublier Guillard qui peut glisser en 8 avec aisance;
donc il reste une place entre Woki, Jegou ou Roumat,
Par ailleurs je pense même que Woki est meilleur qu'Auradou en 4 !
Ce dernier a intérêt à prendre de l'épaisseur physique à comparer avec Flament il y a plus de 10 kgs d'ecarts et je ne parle même pas de Guillard qui peut aussi jouer 4 avec ces 1m97 et 122 Kgs et l'arrivée de Brennan.
noComment
On semble être d'accord
Woki pas convaincant en 4, dépassé en 3eme ligne, Roumat et jegou apportent plus de garantie ...
En 2eme latte c'est évident que flament guillard sont devant, Brennan pousse tout le monde ... Auradou dans un groupe je ne comprends toujours pas !
lebonbernieCGunther
Je crois qu'Urios à les oreilles qui sifflent...
Garou-gorille
"Il était où le gentil p'tit Woki ?" 🎶🎵🎶