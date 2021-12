Top 14. Matthieu Jalibert à propos de ''Jalimack'' : ''je pense que ça peut être une bonne option''

L'ouvreur de l'UBB Matthieu Jalibert est revenu sur son association avec Romain Ntamack avant le match de Top 14 face au Stade Toulousain.

Top 14. COMPOSITION. Matthieu Jalibert de retour dans les rangs de l'UBB face au Stade ToulousainDeux semaines seulement après avoir battu la Nouvelle-Zélande, plusieurs internationaux se retrouveront ce samedi soir lors du choc de cette 12e journée de Top 14 entre l'UBB et le Stade Toulousain. Le champion de France en titre n'a pas fait le voyage. A sept jours de son premier match de Champions Cup, le leader du championnat alignera notamment sa charnière titulaire Antoine Dupont et Romain Ntamack. En face, la formation girondine pourra aussi compter sur ses internationaux Woki, Lucu et surtout Matthieu Jalibert. Associé au Toulousain Ntamack face aux Pumas puis contre la Géorgie, il avait été placé sur le banc pour la rencontre tant attendu face aux All Blacks. Un choix que le sélectionneur Fabien Galthié a fait rapidement et surtout expliqué dès le début de la semaine de préparation au Bordelais comme il le confie à Sud Ouest : "Il y a eu de la déception parce qu’on veut tout disputer ce genre de match, mais j’ai eu aussi beaucoup de chance d’être finisseur pour vivre ce moment avec le groupe." Entré en cours de partie, il a, lui aussi, pu participer à ce succès mémorable et ainsi remplir le rôle qui lui avait été confié : "Tout n’est pas à jeter. On rebondit vite en se reconcentrant sur l’essentiel : le fait d’être bon quand je devais rentrer." Ce samedi soir, son rôle sera de permettre à l'UBB de l'emporter pour prendre les commandes du championnat. Seuls deux points séparent les deux formations en tête du classement. Ses prestations comme celles de Romain Ntamack seront scrutées par les observateurs. Nul doute que l'encadrement des Bleus portera un œil attentif aux choix des deux ouvreurs sur le pré en vue du Tournoi des 6 Nations. Si pour l'heure le Toulousain semble avoir une longueur d'avance du fait de la présence d'Antoine Dupont à la mêlée, Jalibert estime que n'est gravé dans le marbre : "Le staff a conscience qu’il dispose de deux bons joueurs au poste. En fonction des matchs et de l’adversaire, il peut s’appuyer sur nos compétences et modifier la composition d’équipe. Il y a plein de matchs dans une saison. Ce n’est pas une fin en soi." Il n'est donc pas impossible que selon l'adversaire et la physionomie de la rencontre, Galthié test à nouveau cette association. Il est clair que si elle doit être un atout dans la manche du staff, elle doit être revue afin que les deux joueurs comme leurs coéquipiers gagnent en automatisme. Ce qui a manqué lors des rencontres face aux Pumas et aux Lelos. "C’est vrai qu’on a eu un peu de mal à se trouver. C’était un nouveau système. Contre l’Argentine, ça faisait neuf mois qu’on n’avait pas joué ensemble avec l’équipe. Il y avait pas mal d’automatismes et de repères à trouver. C’était un peu compliqué, mais je pense que ça peut être une bonne option." Rendez-vous en février prochain pour voir qui de Romain Ntamack ou de Matthieu Jalibert sera l'ouvreur titulaire de l'équipe de France. A moins que...