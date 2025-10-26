312 points, 41 essais, etc. L’ASM Clermont d’Urios s'imagine en Super Rugby !

Sur les huit premières journées du Top 14 2025/2026, l’ASM Clermont affiche des statistiques offensives impressionnantes.

Sur ces dernières saisons, l’ASM Clermont Auvergne était dans le creux de la vague, mais le travail réalisé par Christophe Urios et son effectif commence à payer. En effet, le club jaune et bleu présente des statistiques offensives hallucinantes depuis le début de saison, surpassant largement le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles.

Clermont tout feu, tout flamme

Depuis début septembre, l’ASM Clermont a inscrit 312 points en huit rencontres. Un décompte impressionnant qui fait de la formation auvergnate l’équipe la plus prolifique de ce début de saison en Top 14. Incroyable, mais vrai, le nombre de points moyens inscrit par le club à chaque match flirte avec les 40, en s’arrêtant à 39 unités par match précisément.

De plus, les Auvergnats font grimper les tableaux des scores grâce à des arrivées dans l’en-but. Preuve en est, la formation de Christophe Urios est également en tête du classement du nombre d’essais inscrits depuis le début de saison. Elle a planté pas moins de 41 essais et elle demeure, pour l’instant, la seule équipe à surpasser les cinq arrivées en Terre promise par match, en moyenne.

Au stade Marcel-Michelin, les supporters profitent d’un incroyable spectacle, car ce festival offensif profite surtout aux Clermontois quand le match a lieu au Michelin. Avec 248 points inscrits en cinq matchs au cœur des volcans, ils avoisinent les 50 unités par match, en moyenne. De la même manière, malgré une défaite à domicile contre le Stade Toulousain (24-34), ils font partie des équipes ayant obtenu le plus de points au classement sur leurs terres (19), à égalité avec l’UBB et la Section paloise.

Cependant, cela ne vous a peut-être pas échappé, l’ASM Clermont Auvergne n’est que huitième de Top 14. Pour cause, si les Jaunards ont la meilleure attaque de l’élite, ils possèdent également la dixième pire défense du championnat. À domicile, ils sont même bons derniers, avec 116 points encaissés en cinq rencontres au Michelin. Ainsi, Christophe Urios et ses hommes impressionnent par leur jeu débridé, pour le meilleur et pour le pire.

Toutefois, cette dynamique ne plaît pas en tout point au manager, qui regrette les erreurs défensives bien trop nombreuses. Avec quatre défaites, pour autant de victoires, les Clermontois peinent à maîtriser le jeu à leur avantage. S’ils sont fantasques, avec quatre joueurs différents à trois essais marqués ou plus cette saison, ils manquent de rigueur. Pourtant, c’est souvent sur ce point que les équipes emmenées par Christophe Urios ont réussi à performer.

En conférence de presse, après la déculottée subie à Bayonne (44-17), Christophe Urios expliquait qu’il souhaitait faire jouer la concurrence dans son groupe. “Il y a des joueurs qui m’ont déçu, eux, ils sortent. Il y a des joueurs qui ont besoin de jouer, de prouver, eux, ils rentrent”, indiquait-il simplement. Alors, ce week-end, contre le Castres Olympique, des joueurs sont rentrés et d’autres sont sortis et l’ASM a réussi à dérouler (63-14) tout en restant cohérent défensivement, soit ce que le manager attendait.

