RUGBY. Avant d’affronter le XV de France, les Fidji chavirent à Twickenham

Pour leur tournée en Europe, les Fidji ont largement perdu en Angleterre (38-18) après une fin de match largement à l’avantage des locaux.

Le score donne une bien mauvaise image de la rencontre. Durant près d’une heure, les Fidji ont posé de très sérieux soucis à la sélection d’Angleterre, du côté de Twickenham, ce samedi 8 novembre. Toutefois, les locaux ont frappé fort en fin de match, alors que les Océaniens ont sombré. La rencontre s’est achevée sur le score de 38 à 18.

Un Fidjien passé par le Top 14 bientôt ''capé'' par l’Australie ?

Les Fidji craquent en Angleterre

En début de rencontre, ce sont les Anglais qui ont ouvert le bal. Dès la 6ᵉ minute de jeu, Luke Cowan-Dickie arrivait dans l’en-but adverse, après une belle action de ses trois-quarts. À peine cinq minutes plus tard, Caleb Muntz trouvait une excellente touche. Les Fidjiens jouaient le ballon avec un maul puissant, qui envoyait le talonneur Tevita Ikanivere derrière la ligne.

Ensuite, les Anglais ont eu le ballon, mais manquaient cruellement d’inspiration et avaient du mal à se révéler dangereux. À la 22ᵉ minute de jeu, les visiteurs ont puni cette passivité avec une action bien menée et conclue par Caleb Muntz, avec un offload magique de Pita Gus Sowakula en prime. À la demi-heure de jeu, les Fidji étaient devant, bien aidé par la passivité anglaise et un ouvreur océanien inspiré.

Malheureusement, l’indiscipline des îliens va les mener à leur perte. Même s’ils n’ont réalisé que huit fautes en 80 minutes, ces pénalités étaient concédées dans des zones sensibles ou sanctionnés par des expulsions. Juste avant la mi-temps, ils ont vu Selestino Ravutaumada aller au bunker. L’ailier n’écopait finalement que d’un carton jaune, mais sa sélection encaissait un essai de Immanuel Feyi-Waboso (38ᵉ) juste avant le retour aux vestiaires.

VIDEO. Quel essai ! Wainiqolo, l’éclair fidjien qui illumine le début de saison lyonnais en TOP 14

De retour des vestiaires, l’Angleterre prenait le dessus et envoyait Ellis Genge dans l’en-but (49ᵉ), après une percée d’Ollie Lawrence. Les locaux creusaient l’écart face à leurs adversaires du week-end, mais les Fidjiens ne se laissaient pas faire, puisqu’une combinaison audacieuse, après une touche, permettait à Tevita Ikanivere de s’offrir un doublé du côté de Londre. Malheureusement, Caleb Muntz ratait sa troisième transformation consécutive.

À l’heure de jeu, Josua Tuisova est exclu suite à un carton jaune. Pendant dix minutes et après l’entrée massive du banc de Sa Majesté, les hommes de Steve Borthwick en ont profité. Jamie George (61ᵉ) et Henry Arundell (69ᵉ) allaient chacun leur tour en Terre promise. Avec le momentum en leur faveur, les Anglais inscrivaient un ultime essai, grâce à un Maro Itoje attentif. En 20 minutes, les Flying Fijians subissaient un douloureux 17 à 0, après une partition pourtant majoritairement convaincante.

Le XV de France en alerte ! Sowakula, Tuisova, Botitu... Les Fidji annoncent une sélection explosive

La semaine prochaine, le champion du Pacifique va affronter le champion d’Europe. En effet, les Fidji débarqueront à Bordeaux, au stade Atlantique, pour le deuxième match de la tournée automnale du XV de France. Audacieux face à l’Angleterre, ils pourraient poser de sérieux soucis aux Bleus, qui ne doivent pas se fier au score du match contre le XV de la Rose. Après le voyage en France, les Océaniens se rendront en Espagne, pour y affronter le Quince del León, à Málaga.

77 rencontres et 21 essais en Top 14 : ce crack de 25 ans choisit l’Espagne pour un groupe explosif