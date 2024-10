RUGBY. TOP 14. Jonny Gray explose déjà les compteurs et fait taire les sceptiques en 4 matchs avec l'UBB

Recruter Jonny Gray après une année d'absence, pari osé ? Après quatre matchs, le colosse écossais est déjà le meilleur plaqueur du Top 14 et prouve qu’il est une pièce maîtresse pour l’UBB.

Après une année à l’infirmerie, Jonny Gray fait déjà parler de lui sous les couleurs de l’Union Bordeaux-Bègles. Arrivé cet été en provenance d’Exeter, l’international écossais suscitait beaucoup d’attentes.

Yannick Bru le savait : recruter un joueur de cette trempe, c’était un pari audacieux aux yeux de certains. Tandis que d'autres voyaient son arrivée comme un challenge. Mais après seulement quatre matchs, Gray prouve qu’il est bien plus qu’un pari risqué.

Malgré une grave blessure au genou, Gray n’aura pas mis longtemps à s’imposer. Titulaire à trois reprises en quatre rencontres, il est déjà le meilleur plaqueur du Top 14 avec 54 plaquages, selon les chiffres de Rugbyrama.

C’est simple, personne ne fait mieux en ce début de saison. Florent Vanverberghe et Jacobus Van Tonder, ses plus proches concurrents, sont derrière avec 51 unités chacun. Notez qu'on retrouve trois éléments du LOU dans ce Top 10 avec Marchand (41) ainsi que Guillard et Botha (39).

Cette performance n’est pas anodine. Gray est un guerrier. Interrogé par L’Équipe, il confiait ainsi avant son premier match sous les couleurs girondines : « Quand on m’a dit que j’allais entrer en jeu, j’ai dû me concentrer rapidement. Mais ce n’était pas facile de rester froid parce que ce moment signifiait beaucoup pour moi et tous ceux qui m’ont soutenu. » Une mentalité qui colle parfaitement à l’esprit de l’UBB.

Son retour sur le terrain est un soulagement, non seulement pour le joueur, mais aussi pour le club. En comptant sur lui, l’UBB gagne un atout précieux en défense. Sa capacité à enchaîner les plaquages et à tenir physiquement fait de lui une pièce centrale du dispositif bordelais.

Certains voyaient en lui un pari incertain. Aujourd’hui, c’est un véritable leader sur le terrain. « J’aurais aimé revenir quelques mois en arrière pour me dire que j’allais réussir à revenir sur le terrain. » Si la saison est encore longue, Jonny Gray montre déjà qu’il est prêt à relever le défi et à emmener l’UBB vers les sommets du Top 14. Une chose est sûre : l’Écossais est de retour. Et il compte bien le faire savoir à ses adversaires.