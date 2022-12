CHAMPIONS CUP. La campagne européenne de Castres déjà en danger ?

Ce week-end, Castres se déplacera en Champions Cup du côté d'Édimbourg. Une rencontre qui s'annonce très compliquée, d'autant que le CO a perdu son premier match, face à Exeter.

CHAMPIONS CUP. Le match de Castres pourra-t-il avoir lieu samedi ?On le sait depuis quelques années désormais, le Castres Olympique peine à performer au niveau européen. En effet, le club tarnais ne connaît pas le même succès que sur le plan national, puisqu'il ne s'est plus qualifié pour les phases finales de la Champions Cup (anciennement H-Cup) depuis 2002 ! Une éternité donc. Néanmoins, la saison dernière, Urdapilleta et les siens avaient failli réaliser un exploit monumental, en tombant de peu face aux Harlequins et au Munster. Mais voilà, à l'instar de la dernière édition, le CO n'a pas été gâté au tirage, avec deux grosses écuries d'Europe (Exeter et Édimbourg). Pour espérer se qualifier, il fallait donc engranger le maximum de points dès la première journée, face aux Anglais. Malheureusement, les hommes de Broncan n'ont pas fait le poids face à Simmonds and Co, et se sont inclinés à domicile, laissant le point de bonus offensif à Exeter par la même occasion. Une très mauvaise opération, qui pourrait déjà être synonyme d'une fin de campagne européenne...

TOP 14. Gravement blessé au genou, ce cadre de Castres va-t-il mettre un terme à sa carrière ?Car au-delà de la défaite à domicile, Castres a surtout permis aux Anglais de prendre une sacré option sur la qualification, avant de recevoir les Bulls ce week-end. De plus, les Castrais se déplaceront ce week-end en Écosse, face à une équipe d'Édimbourg qui a plus que mis en difficulté les Saracens d'Owen Farrell, chez eux (30-26). L'adversité sera rude donc, et une défaite samedi condamnerait certainement les derniers espoirs de qualification du CO, dans une poule où le Leinster, les Sharks et Exeter semblent au-dessus.

