TOP 14. Gravement blessé au genou, ce cadre de Castres va-t-il mettre un terme à sa carrière ?

Sorti sur blessure face à Exeter ce week-end, le centre de Castres Thomas Combezou souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Une bien mauvaise nouvelle pour le joueur de 35 ans.

Les images ne présageaient rien de bon. Ce week-end, lors de la rencontre opposant Castres à Exeter en Champions Cup, le centre Thomas Combezou a dû céder sa place juste avant la mi-temps, à la suite d'un gros choc avec Slade. Verdict, le joueur passé par Clermont, La Rochelle et Montpellier souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, ainsi que d'un arrachement du ligament interne. Une blessure assez grave, qui va certainement mettre un terme à sa saison, et peut-être plus. En effet, le joueur du CO, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, aura 36 ans en janvier prochain. Et même si Combezou est toujours aussi irréprochable sur le terrain, le poids des années joue forcément sur les performances du joueur, mais aussi sur sa motivation...

VIDÉO. Poésie et acrobatie, Combezou s’envoie en l’air pour aplatir un essaiSi rien n'a encore été annoncé, que ce soit du côté du club ou bien de la part du joueur, il se pourrait donc que cette rencontre face à Exeter soit la dernière de la carrière de Thomas Combezou. Néanmoins, espérons que le joueur arrivera à se remettre rapidement de sa blessure, afin qu'il puisse profiter comme il se doit des derniers instants de sa vie de joueur professionnel. Souhaitons-lui donc un prompt rétablissement.

