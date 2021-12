VIDEO. CHAMPIONS CUP. Combezou dérape complet et dézingue l’arbitre en interview d’après-match

Après la défaite du Castres Olympique de deux petits points face aux Harlequins, le trois quarts centre Thomas Combezou n’a pas hésité à incriminer l'arbitre dans cet échec, au micro de BeIN Sports.

Le trois-quarts centre du Castres Olympique, Thomas Combezou, faisait son retour à la compétition pour la première journée de coupe d’Europe face aux Harlequins. Un retour dans l’équipe tarnaise plus que remarqué. Après la courte défaite des siens face au champion d’Angleterre, le numéro 13 a pris la parole au micro de BeIN Sports pour exprimer son mécontentement. Pour l’homme du match, l’arbitre de la rencontre, M. Amashukeli n’a pas été impartial en fin de rencontre, et aurait dû siffler en faveur des Castrais en toute fin de match.

Une erreur qui aurait couté la victoire aux Tarnais d’après l’intéressé : « Ce n'est pas compliqué, le 6 est hors-jeu, il y a pénalité et le match est gagné. Voilà, merci à monsieur l'arbitre. C'est comme ça, c'est le rugby on va dire. Mais c'est frustrant parce qu'on restait sur une bonne dynamique, beaucoup de monde nous voyait largement perdants et pourtant on est dans le match à la dernière minute. Il faut des fois porter ses "cojones" comme on dit, et siffler les bonnes fautes. Parce que quand il y a pénalité, il y a pénalité. C'est pas "je ne sais pas, il reste une minute ou dix secondes", c'est pénalité. » Une frustration justifiée par le sentiment d’être passé très près de réaliser un gros coup pour l’ouverture de cette campagne européenne. Des propos, qui en revanche, qui ne seront certainement pas du goût de l’EPCR. Thomas Combezou en est coutumier du fait. Il y a un peu plus d’un an, le 13 novembre 2020, le centre castrais avait fait une sortie au micro de Canal+ plus que remarquée. Il avait écopé de 3 000 euros d’amende et d’un blâme de la part de la Ligue Nationale de Rugby. Affaire à suivre…

