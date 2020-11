Thomas Combezou (Castres) à l'amende après ses propos à l’encontre de l’arbitrage

Le joueur de Castres Thomas Combezou n’a pas échappé à une sanction de la LNR suite à sa sortie au micro de Canal + après le match contre l'UBB.

Petit rappel des faits. Nous sommes le 13 novembre dernier et Castres accueille l’UBB à Pierre Fabre. La bande à Christophe Urios vient jouer un mauvais tour aux hôtes du jour et s’impose dans les toutes dernières secondes grâce à un essai d’Amosa (29-30). Sûrement agacé par la tournure des évènements, Thomas Combezou se présente devant les micros de canal + avec la ferme intention de vider son sac. Le centre du CO s’en prend alors violemment à Julien Castaignède, l’arbitre de la rencontre qu’il commence à vilipender : « On s’est fait entuber tout le match ! Il faut le savoir quand même. Aujourd’hui en première mi-temps, on a arbitré Rory Kockott, je ne sais pas pourquoi […] C’est nul, c’est de l’anti rugby, ça me gonfle […] Tous les week-ends c’est pareil ». Des propos qui ne sont pas passés inaperçus au sein du monde du rugby français. La Ligue National de Rugby a décidé de sanctionner le champion de France 2018 d’une amende de 3000 euros et d’un blâme. Thomas Combezou pourra donc participer à la rencontre face à Clermont ce vendredi soir (20h45) dans laquelle il est prévu titulaire. Les propos de Combezou sur l'arbitrage provoquent l'indignation de la DTNA [VIDEO]

L’UBB et le CO sanctionnés

Les deux clubs ont par ailleurs écopé d’un avertissement suite aux échauffourées qui ont émaillé la fin de rencontre. Le club girondin s’est vu également sanctionné d’une amende de 10000 euros pour « non-respect des dispositions relatives à l’accès au terrain et à l’enceinte de jeu ». On rappelle qu’entre autre Matthieu Jalibert était entré sur la pelouse au moment de l’essai victorieux des siens accompagné d’autres joueurs de la formation bordelo-béglaise. Essai à la 81e, chambrage et chamaillage pour la victoire de l'UBB à Castres [VIDEO]