Essai à la 81e, chambrage et chamaillage pour la victoire de l'UBB à Castres [VIDEO]

Ce vendredi, l'UBB a remporté une précieuse victoire sur la pelouse de Castres en ouverture de la 9e journée de Top 14.

Non, tous les matchs du vendredi soir ne sont pas soporifiques ! Castres et l'UBB l'ont démontré en proposant aux supporters une rencontre à couteaux tirés. Durant près d'une heure, ce sont les buteurs qui ont eu la victoire au bout du pied, le Bordelais Jalibert répondant aux Castrais Urdapileta jusqu'à donner trois longueurs d'avance aux visiteurs à la 51e. Puis en l'espace de trois minutes, le match a basculé en faveur de l'UBB, ce même Jalibert transformant l'essai de Meofana après avoir ajouté trois nouveaux points. À l'heure de jeu, dix unités séparaient les deux formations. Mais le CO a répondu dans le money time par Combezou (66e) et Nakosi (75e).

Deux réalisations transformées qui auraient dû donner la victoire aux locaux, 29 à 25. Mais les hommes d'Urios ont refusé d'abdiquer. Un état d'esprit qui leur avait manqué à Lyon et à La Rochelle et qui leur a permis de renverser la situation dans les arrêts de jeu. Le banc a pesé dans ce succès puisque c'est Amosa, remplaçant comme Moefana, qui a marqué l'essai de la victoire à la 81e. Faisant exulter ses coéquipiers et notamment Jalibert, précieux dans ce succès. Euphorique, l'ouvreur est alors entré sur le terrain et a "chambré" Dumora en allant rejoindre ses camarades. Ce qui n'a pas été du goût de l'arrière local. L'ouvreur international a tenu à s'excuser après ce chamaillage au micro de Canal +. "C'est pas des images qu'on veut voir dans notre sport. Je m'excuse auprès de lui, j'espère qu'il m'en veut pas".

Crédit vidéo : CANAL+ Sport