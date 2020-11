Les propos de Combezou sur l'arbitrage provoquent l'indignation de la DTNA [VIDEO]

Le joueur de Castres Thomas Combezou n'a pas mâché ses mots sur Canal + suite à la défaite du CO face à l'UBB vendredi soir.

"De telles paroles sur un terrain de rugby n'honorent ni leur auteur, ni notre sport, et nous savons que la commission de discipline de la LNR partagera cette émotion", a commenté la Direction technique de l'arbitre dans un communiqué. Celui-ci fait suite aux propos du centre de Castres Thomas Combezou suite à la défaite de son équipe face à l'UBB vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Top 14. La DTNA a fait part de son indignation. "Autant nous pouvons comprendre la frustration ou le désaccord sur des décisions, autant nous ne pouvons tolérer ce qui met en cause l'intégrité des officiels." Combezou pourrait être cité et donc convoqué devant la commission de discipline où il pourrait être sanctionné.

On s’est fait entuber tout le match, il faut le savoir quand même. En première mi-temps on a arbitré Rory Kockott et je ne sais pas pourquoi. Le moindre truc qu’il faisait était sifflé. Ça me fait pas rire, c’est nul. C’est de l’anti-rugby ce qu’il se passe ! Ça me gonfle ! On fait un match correct, on est assez disciplinés. Ouais peut-être qu’on fait quelques fautes mais on arbitre toujours le même joueur ! C’est tous les week-ends pareil ! Et la dernière fois à Toulouse, c’était pareil. Quand il rentre c’est pareil. Attendez ! Et en deuxième mi-temps, bizarrement eux (les Bordelais, NDRL) font de l’antijeu et on ne les siffle pas. Donc voilà, ça ne me fait pas rigoler moi. [...] Au fond, l’arbitre a décidé de les remettre dans le match. C’est ça qui est gavant. Ça me gonfle.