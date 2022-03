VIDÉO. Poésie et acrobatie, Combezou s’envoie en l’air pour aplatir un essai

Ce samedi 05 mars, Thomas Combezou a réalisé la prestation la plus acrobatique de sa carrière pour sa 200ᵉ à Castres.

Le samedi 05 mars qui vient de passer a eu de quoi faire tourner les têtes. Pour sa 200ᵉ apparition sous le maillot du Castres olympique, le trois-quart castrais a eu le sens de la célébration. À proximité de la ligne d’en-but montpelliéraine, il aplatit le ballon de manière originale pour offrir le bonus offensif à son équipe. Non plaqué, il bascule la tête en arrière et se réceptionne en partie à l’aide du cuir. On vous laisse observer la beauté du geste. Vous ne verrez sûrement rien de plus gracieux avant les JO 2024 à Paris.

Plus que le côté cocasse, cet essai marque aussi sa 46ème réalisation sous le maillot de l’écurie tarnaise. En dehors du temps de jeu effectif, le joueur s’est également fait connaître pour ses déclarations sans langue de bois en conférence de presse ou en entretien d’après-match. Après la rencontre face au MHR, il s’est exprimé en conférence de presse. Selon des propos relayés par La Dépêche, il dit : “Cette équipe a mûri, grandi, elle sait s'adapter aux différentes situations. Ce groupe a de la consistance, de la profondeur.” VIDEO. Top 14. Castres héroïque à 14 face à Montpellier après le carton rouge de Botitu

Thomas Combezou a joué cet après-midi face au MHR son 200ème match sous nos couleurs.



Arrivé à l'intersaison 2014, Thomas est l'un des cadres de notre équipe aussi bien sur qu'en dehors du terrain. Merci et bravo Thomas !

Selon Rugbyrama, Julien Dumora a honoré son coéquipier. Tous les deux sont arrivés lors d’une période de transition dans l’effectif castrais. L’arrière du CO confie :

C’est mon pote, mon ami. Je suis sincèrement content pour lui qu’il fête sa 200e en marquant l’essai du bonus offensif et qu’on gagne ce match. C’est un très beau clin d'œil, il peut être fier de lui. 200 matchs en huit saisons, c’est un sacré ratio. Il n’est jamais blessé, il est toujours efficace, toujours là et avec le sourire.”