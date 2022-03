VIDEO. Top 14. Castres héroïque à 14 face à Montpellier après le carton rouge de Botitu

Ce samedi, Castres s'est imposé face à Montpellier à 14 contre 15 après le carton rouge adressé à Botitu pour un plaquage dangereux.

Une fois de plus, Castres a montré beaucoup de coeur. Opposé à Montpellier, qui n'avait plus perdu depuis 10 matchs, le CO s'est imposé 25 à 9. Un premier déplacement à vide pour le MHR depuis 20 journées. C'était la seule équipe du championnat à avoir marqué des points de tous ses matchs. Les visiteurs ont pourtant joué à 15 contre 14 pendant une plus d'une mi-temps après le carton rouge adressé Botitu pour un plaquage dangereux sur Louis Foursans-Bourdette. Sans circonstances atténuantes, l'officiel n'a eu d'autre choix que d'exclure le centre. Les Castrais ont même fini à 13 après le jaune d'Arata en fin de partie. Mais la victoire était là après les essais de Cocagi, Urdapilleta et Combezou. Invincibles dans leur stade, les Tarnais ont concédé beaucoup de pénalités mais enchaînent sur une 18e victoire de suite, avec le bonus offensif !