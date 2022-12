TOP 14. TRANSFERT. Une star d'Exeter sur le point de rejoindre le Racing 92 ?

Selon Rugbyrama, le Racing 92 chercherait activement un remplaçant à Russell, en partance pour Bath. Et l'un des noms qui ressort n'est d'autres que Joe Simmonds, le 10 d'Exeter.

TOP 14. Et si LE prochain grand ouvreur du Racing était finalement Finn Russell ?Du côté du Racing 92, le dossier chaud du moment est certainement celui concernant le poste d'ouvreur pour la saison prochaine. En effet, le club de Nanterre va certainement devoir recruter un numéro 10, étant donné que l'Écossais Finn Russell serait de plus en plus proche d'un départ pour Bath. C'est en tout cas ce que nous confirme cette semaine Rugbyrama. Et si Jalibert, ou encore Tedder ont été évoqués ces derniers temps, un autre prétendant s'est invité dans la boucle. Et pas des moindres, puisqu'il s'agirait de l'ouvreur anglais d'Exeter, Joe Simmonds.

RUGBY. Inquiétude en Premiership après le départ de Sam Simmonds en Top 14Petit frère de Sam, futur numéro 8 du MHR, Joe Simmonds est désormais une référence au poste d'ouvreur, et ce malgré le fait qu'il n'ait que 26 ans. Très bon attaquant, le natif de Torquay est également un excellent buteur : en témoignent ses plus de 1000 points inscrits sous le maillot d'Exeter. De plus, Joe a l'avantage d'être un joueur polyvalent, capable d'évoluer au poste d'arrière. En bref, une potentielle très bonne pioche pour le Racing 92, qui se trouverait là un joueur encore assez jeune, et qui serait présent lors des doublons, puisque celui-ci n'a, pour l'heure, jamais été capé avec le XV de la Rose.

