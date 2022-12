CHAMPIONS CUP. Le match de Castres pourra-t-il avoir lieu samedi ?

Face à des conditions climatiques compliquées, la rencontre entre le CO et Édimbourg en Champions Cup pourrait bien être connaître quelques difficultés.

Forcément, qui dit mois de décembre, dit conditions climatiques assez chaotiques. On l’a notamment vu dimanche dernier, lors de la rencontre de Champions Cup entre le Munster et le Stade Toulousain. Mais voilà, un autre match de cette compétition pourrait connaître des difficultés similaires. Sauf qu’ici, il ne s’agirait pas d’un brouillard épais, mais bien d’un terrain impraticable. C’est du moins ce que redoute les Écossais d’Édimbourg. En effet, le club est censé recevoir le Castres Olympique ce samedi, pour le compte de la deuxième journée de Champions Cup. Mais au vu de l’état actuel de la pelouse du DAM Health Stadium, il se pourrait qu'il y ait un petit changement de programme.

TOP 14. Gravement blessé au genou, ce cadre de Castres va-t-il mettre un terme à sa carrière ?Si le club écossais a prévenu à travers un communiqué qu'il tiendrait au courant les supporters de l'état de la pelouse, toujours est-il qu'il va bien falloir trouver une solution en cas de terrain impraticable. Et heureusement, Édimbourg a pris les devants, puisque le club a annoncé que le BT Murrayfield serait prêt à accueillir la rencontre en cas de problème. Pas de panique donc, la rencontre entre le CO et Édimbourg devrait bel et bien avoir lieu. Reste à savoir désormais dans quel stade...

CHAMPIONS CUP. ''Succès de prestige'', ''victoire à l'arrachée'', comment la presse a jugé ce Munster-Toulouse ?