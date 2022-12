CHAMPIONS CUP. ''Succès de prestige'', ''victoire à l'arrachée'', comment la presse a jugé ce Munster-Toulouse ?

Ce week-end, le Stade Toulousain a réalisé une performance incroyable, en allant s'imposer sur la pelouse du Munster en Champions Cup. Un résultat salué dans la presse.

Champions Cup. Derrière le brouillard, Twitter se moque des conditions de Munster - ToulouseCe dimanche, dans des conditions climatiques exécrables, le Stade Toulousain d'Antoine Dupont a réussi à prendre le dessus sur un autre gros cador d'Europe : le Munster. De quoi parfaitement débuter cette Champions Cup 2022-2023 pour Ugo Mola et ses hommes, avant de recevoir les Sharks de Sale ce week-end. Du point de vue de la presse, ce succès à Thomond Park a été largement salué : là où le Figaro parle de ''succès de prestige'', le journal Sud-Ouest, lui, s'est davantage focalisé sur l'aspect combatif de cette rencontre : ''Exemplaire dans le combat, Toulouse a pris dimanche à son propre jeu sa nouvelle victime préférée, le Munster, pour émerger du brouillard irlandais''. Une performance également soulignée par Ouest-France, qui rappelle néanmoins que cette victoire fut acquise à l'arrachée, la faute notamment au profond brouillard présent en Irlande. Le journal parle même d'un véritable ''traquenard'', duquel Toulouse s'est sorti.

VIDÉO. STADE TOULOUSAIN. Vous avez vu cette passe au pied malicieuse d'Antoine Griezmann Dupont ?Quant aux autres journaux français, la tendance reste la même : Toulouse a réalisé un très très gros coup à Thomond Park. Rugbyrama évoque une défense impeccable, ainsi qu'un état d'esprit irréprochable côté toulousain : ''Quand on évoque cette défense, on peut ainsi ressortir tout un collectif qui s’est accroché dans le jeu au sol pour dicter sa loi, à l’image de Dorian Aldegheri auteur d’une grosse prestation (...) Toulouse effectue donc la plus belle des entames dans cette Champions Cup, avec une victoire convaincante sur une pelouse qui compte. Le Munster sort forcément frustré et doit, lui, se contenter du point de bonus défensif''. Un petit exploit donc, qui devra néanmoins être confirmé la semaine prochaine, avec la réception des Anglais de Sale. Un match qui s'annonce d'ores et déjà disputé, d'autant que les coéquipiers de Manu Tuilagi se sont eux aussi imposés lors de cette première journée de Champions Cup, face à l'Ulster (39-0).

VIDEO. Attention danger : les Sharks, prochain adversaire de Toulouse, sont de nouveau affamés