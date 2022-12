VIDÉO. STADE TOULOUSAIN. Vous avez vu cette passe au pied malicieuse d'Antoine Griezmann Dupont ?

VIDEO. Champions Cup. Dans des conditions insensées, le Stade Toulousain domine le MunsterDécidément, Antoine Dupont ne cessera jamais de nous surprendre. Ce dimanche, sur la pelouse du Munster, le demi de mêlée du XV de France a réalisé une performance incroyable, pour sa première titularisation depuis son carton rouge reçu avec les Bleus face aux Springboks. Et si le Stade Toulousain l'a finalement emporté sur le score de 13 à 18, c'est en grande partie grâce à la partition délivrée par son capitaine. Omniprésent en défense, il a également su gérer parfaitement les temps faibles de son équipe, dans un stade aussi hostile que la météo du jour. Mais voilà, s'il y a bien une image que l'on peut garder du match de Dupont, c'est bel et bien sa petite passe au pied malicieuse, en direction de son coéquipier, Arnold. Un geste instinctif, qui a évité aux Toulousains de perdre le ballon juste avant la pause.

Beautiful touch from Dupont.



Arnold ahead of the kick? Definitely.

Would I still say play on? Definitely.



Some things are too nice to blow up.#MUNST pic.twitter.com/wmRpVNCzgK