VIDEO. Revanchard et plein de fourmis dans les jambes, Antoine Dupont a fait souffrir le Munster

Titulaire pour la 1ère fois depuis 1 mois, Antoine Dupont a sortie une partie XXL en Irlande. Rugueux en défense, pesant autour des rucks, il a régné en maître.

C'est ce qu'on appelle une réponse de champion. Touché dans son orgueil par ce carton rouge - et cette suspension - reçu face à l'Afrique du Sud le mois dernier, Antoine Dupont attendait avec impatience ce match de Champions Cup en Irlande, face au Munster. Sa première titularisation depuis près d'un mois, malgré une demi-heure passée sur le pré face à l'USAP le week-end dernier, histoire se remettre en jambes. Certainement impatient de remettre à leur place tous ceux qui arguaient également que le meilleur joueur du monde 2021 n'avait plus rien montré de tel en novembre, Dupont a donc frappé fort dans la mythique enceinte de Thomond Park. Là où, dans un stade plein, le Munster n'avait plus perdu depuis décembre 2015 en coupe d'Europe.

Dupont, donc, puisque c'est de lui qu'on cause, a eu une grande influence dans ce match gagné 13 à 18 par les Toulousains. Celle que peut-être lui seul sait avoir dans ce genre de rencontres gagnées au forceps et dans des conditions difficiles. De part sa présence en défense, d'abord. Ce dimanche, combien de fois vit-on le demi de mêlée stade monter en pointe pour aller chasser l'arrière-garde des hommes en rouge ? En tous cas, le capitaine des Bleus le fit toujours avec brio. Et puis que dire de son poids au bord de rucks ? Souvent, Toto a usé de sa puissance pour faire avancer les siens, dans un rôle de 9ème avant qu'il maîtrise à la perfection lorsque le jeu le demande. En première période, on le vit même breaker nettement la défense adverse en mystifiant la première ligne du Munster sur les appuis avant de se faire la valise sur une trentaine de mètres et de retrouver Ramos au soutien.

Au retour des vestiaires, c'est encore lui qui est au relai du bon départ de Marchand après maul, et dont le demi-tour contact fait la différence avant de servir Tauzin en bout de ligne. Enfin, comment ne pas évoquer sa couverture du terrain si précieuse dans un contexte si difficile ? Et la qualité de ses jeux au pied de déplacement ? Nombre de fois, ses box-kick (du droit comme du gauche) traversèrent le terrain ; qualité si soulageante pour les siens au moment d'inverser la pression... Seule ombre au tableau ? Un carton jaune concédé en fin de match pour une faute technique. Avec 2 cartons reçus sur ses 3 dernières apparitions, Dupont deviendrait-il un élève dissipé ? Trêve de plaisanterie, cela ne l'a aucunement empêché de repartir de Limerick avec le trophée d'homme du match entre les mains...