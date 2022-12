VIDEO. CHAMPIONS CUP. En 2021, Antoine Dupont crucifiait le Munster à Thomond Park

Lors de la campagne européenne 2021, Toulouse était allé gagner à Limerick grâce notamment à un doublé d'Antoine Dupont. Avant de remporter la compétition...

Champions Cup. Quels sont ces retours qui font tant de bien au Stade Toulousain, avant d'affronter le Munster ?

Souvenez-vous ! En 2021, après une phase de poules marquée par de nombreux matchs annulés à cause du Covid, Toulouse entame une phase finale de Champions Cup on ne peut plus dure : par un déplacement au Munster. Un terrain miné où les hommes de Limerick n'avaient plus perdu en coupe d'Europe depuis fin 2015. Une éternité ! D'ailleurs, les Stadistes furent longtemps secoués par les hommes en rouge ce jour-là. Menés 16 à 9 à la pause et 2 essais à 0, puis d'un rien jusqu'à moins d'un quart d'heure de la fin, les coéquipiers de Matthis Lebel s'en remettront à un exploit de ce dernier et un doublé du ministre de l'intérieur, Antoine Dupont. Toujours au soutien de ses coéquipiers, celui qui n'était pas encore le capitaine des Bleus à l'époque avait répondu aux détracteurs qui arguaient qu'il sortait d'un Tournoi des 6 Nations moyen et qu'on en faisait trop autour de lui.

À la 68ème minute de jeu, Lebel nous sortait donc son célèbre numéro dans son couloir, et servait Dupont, qui plongeait entre les poteaux pour permettre à son équipe de passer devant pour la première fois de la rencontre. Chanceux ce Dupont ? Difficile de réduire à cela le fait d'avoir encore flairé le bon coup avant tout le monde à la 77ème minute de jeu. Sur une action un peu confuse, l'enfant de Castelnau-Magnoac appelait son pilier Castets à l'intérieur avant de résister aux plaquages de Haley et De Allende, s'il vous plaît, et aller à nouveau plonger entre les perches. Cette fois pour définitivement envoyer son équipe en quart de finale. Score final 33 à 40 pour les Hauts-Garonnais, qui remporteraient même leur 5ème titre européen quelques semaines plus tard. On souhaite la même réussite à Dupont et ses coéquipiers, ce samedi. Mais cette fois, les Irlandais pourront compter sur le soutien indéfectible de leur Red Army. Ce qui n'a rien de rien d'une rencontre à huis clos, vous en conviendrez...