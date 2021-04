VIDEO. Champions Cup. Dupont délivre Toulouse après une merveille de Tchik Tchak de Lebel

Le Stade Toulousain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup en battant le Munster ce samedi. Antoine Dupont a marqué l'essai de la victoire.

La tâche qui attendait le Stade Toulousain sur la pelouse du Munster en Champions Cup était immense. Les Irlandais n'avaient plus perdu à domicile en Coupe d'Europe depuis 2015 et restaient sur trois succès de rang face à la formation de Top 14. Les locaux ont longtemps eu l'avantage au tableau d'affichage dans cette partie après une pénalité de Ntamack. Mais les hommes de Mola ont montré qu'ils étaient aussi un grand d'Europe voire un très grand. Ils ont continué de pousser dans le second acte jusqu'à ce mouvement au large qui a vu Lebel déposé son vis-à-vis sur les appuis avant de servir Antoine Dupont. Une fois de plus bien placé à l'intérieur de son coéquipier, le demi de mêlée du XV de France a mis les cannes. Un essai transformé par son compère de la charnière Romain Ntamack. Lequel a ajouté trois nouveaux points sur pénalité quelques instants plus tard pour sceller ce succès retentissant.