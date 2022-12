Champions Cup. Quels sont ces retours qui font tant de bien au Stade Toulousain, avant d'affronter le Munster ?

La campagne européenne est lancée ! Le premier déplacement du Stade Toulousain s'effectuera en Irlande, du côté de la province du Munster et des retours importants sont prévus.

Le Top 14 est en pause durant les deux prochaines semaines, et la Champions Cup prend le relais. Forts de leur succès bonifié face à l'USAP lors de la 12 ème journée de championnat, les hommes de Mola vont également pouvoir compter sur les retours d'internationaux. En effet, nous apprenons via Le Figaro que le pilier gauche Cyril Baille et son compère de la seconde ligne, Thibaud Flament, ont repris l'entraînement collectif cette semaine. Ils seront alors disponibles pour défier le Munster en Irlande, ce qui ne sera pas une mince affaire. Les deux joueurs du XV de France ont été blessés durant la tournée d'Automne, et n'ont pas rejoué depuis. Pour Cyril Baille, un choc subit à l'aine durant le match face aux champions du monde springboks l'avait éloigné des terrains, tout comme Flament qui avait été victime d'une commotion le même jour. Si cette rencontre face à l'Afrique du Sud avait laissé des traces, elle a par ailleurs pénalisé le Stade Toulousain, privé de ces deux joueurs pour blessure, et de Dupont pour suspension. Ensuite, les retours de Selevasio Tolofua et d'Arthur Retière sont aussi importants pour le club, et ces derniers seront en mesure de jouer en Irlande. Quant à Pierre-Louis Barassi, il sera fixé ce mardi sur sa disponibilité pour ce week-end, lui qui était sorti sur une commotion face au LOU.

Cros et Jaminet, c'est pour bientôt

François Cros va mieux, et semble enfin voir la lumière au bout du tunnel. Le Toulousain revient d'un séjour à Capbreton, au centre de rééducation, et devrait être de retour à l'entraînement dans les prochaines semaines. Ce dernier pourrait même participer aux derniers matches de Top 14 de cette année 2022, une fois la Champions Cup finit. Le troisième s'était fait opérer au genou gauche en septembre dernier. Puis, le néo-toulousain, Melvyn Jaminet, qui soigne toujours une blessure à la cheville datant d'octobre dernier, est sur le point de rejouer. À l'instar de Cros, l'arrière devrait aussi revenir à la compétition en fin de mois, afin de prendre le moins de risque possible.

