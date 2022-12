RUGBY. Favoritisme ou décision légitime ? La réduction de sanction de Dupont divise les supporters

Ce mercredi, Antoine Dupont a vu sa sanction réduite à deux semaines après son carton rouge reçu face aux Springboks. Une décision qui divise, même en France.

RUGBY. Stade Toulousain. Bonne nouvelle pour Antoine Dupont, apte à jouer immédiatementCela n'a échappé à personne, Antoine Dupont a écopé du premier carton rouge de sa carrière, avec le XV de France lors de la rencontre face aux Springboks. Et si le carton ne souffrait d'aucune contestation possible, la suspension du demi de mêlée du Stade Toulousain (4 semaines) n'a pas manqué de faire parler. D'autant que de son côté, le Sud-Africain Du Toit avait lui été suspendu pour une durée de trois semaines, pour un geste bien plus virulent sur Jonathan Danty. Mais voilà, cette semaine, une commission de discipline indépendante a finalement réduit cette peine à deux semaines. De ce fait, le Toulousain pourrait rejouer dès samedi face à Perpignan, mais surtout le week-end prochain, contre le Munster. Une décision qui, si elle ravit les supporters toulousains, n'est pas du goût de tout le monde. En effet, certains estiment que le meilleur joueur du monde 2021 a été favorisé, surtout lorsque l'on compare sa suspension à celles d'autres joueurs, comme Iturria par exemple.

XV DE FRANCE. ''J’aurais aussi pu perdre un oeil'', Danty dans l’incompréhension totale

Quelle merveilleuse administration… 8 semaines de suspension ramenées à 4 semaines juste en s’excusant et casier vierge (comme pour tout joueur)… appel et suspension à nouveau divisée par 2 pour au final n’avoir que 2 semaines… #Commission #Discipline #blague https://t.co/D0LWjLXZdI — Bagnards Rochelais ⭐️ (@ClubBagnards) November 30, 2022

Mdr comme par hasard lui ça baisse sa sanction pour le Stade Toulousain on va finir par croire à un complot ;) — Pierre Arnaud (@PierreArnaud25) November 30, 2022

D’accord… geste involontaire et remords, action très dangereuse (chute de 2m sur la tête) on diminue de 4 à 2 semaines, c’est gentil mais pourquoi pas

Iturria -> coup involontaire où le joueur vient le percuter et non l’inverse, remords, 3 semaines augmenté à 4.. @LNR serieux??? — vincent darget (@VDarget) November 30, 2022

Folie totale. Il aurait pu briser le cou de Kolbe — gary oswell (@gazsh) November 30, 2022

En revanche, d'autres supporters n'ont pas hésité à exprimer leur joie concernant cette décision. Un débat sans fin donc, qui prouve encore une fois toute la complexité du règlement concernant les suspensions suite à des gestes dangereux. Toujours est-il que cette décision reste une bonne nouvelle pour Antoine Dupont et le Stade Toulousain. Et si Ugo Mola peut utiliser son capitaine dès la rencontre face à Perpignan en Top 14, il est fort à parier que le manager des Rouges et Noirs laisse son joyau au repos une semaine supplémentaire, afin de le retrouver revigoré face au Munster.

Le mec il avait jamais pris un rouge, il est 99% du temps exemplaire. Même si son carton rouge est mérité il n'était pas intentionnel.

Pourquoi tant de haine ? Ils ont été cool avec lui pour cette fois, et c'est normal. On appelle ça de l'indulgence. — 🐾 𝐋𝑜O 🐺 (@LoO_Stick) November 30, 2022

Il avait prit plus que Du Toit. La justice a été rétablie. Il avait prit rouge et c'était logique. — El Genius (@El_geniuss) November 30, 2022

Normal, le geste était involontaire. C'est un joueur exemplaire à tout point de vue. — Joel Farineau (@JoelFarineau) December 1, 2022

Jurisprudence RUSSEL … du racing … 2 semaines… de la simple normalité car son regard ne quitte jamais le ballon et c’est Cheslin qui saute … — Stéphane OUSTRIC (@SOUSTRIC) November 30, 2022

Les catalans devant cette info pic.twitter.com/6ZpKNGtRUF — Max (@valat15) November 30, 2022

