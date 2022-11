XV DE FRANCE. ''J’aurais aussi pu perdre un oeil'', Danty dans l’incompréhension totale

Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, le centre du XV de France est notamment revenu sur l'agression qu'il a subi lors de la rencontre face à l'Afrique du Sud.

Désormais bien installé au centre de l'attaque du XV de France, le Rochelais Jonathan Danty a vécu une tournée de novembre assez spéciale. Appelé pour préparer les différentes rencontres des Bleus, Danty a dû également faire au mieux pour accompagner sa femme, enceinte de son fils. Finalement, le joueur de 30 ans a pu assister à la naissance de son enfant, tout en ne manquant aucune rencontre du XV de France. Mais voilà, cette parenthèse dorée aurait pu prendre un autre tournant, notamment lors de la rencontre face à l'Afrique du Sud. En effet, et alors que le match a débuté depuis seulement quelques minutes, le troisième ligne des Boks Pieter-Steph Du Toit assène une énorme charge à l'épaule dans la tête du centre tricolore, alors au sol. Une agression qui, si elle a valu un carton rouge à celui-ci, n'a été punie que d'une suspension de trois semaines. De quoi faire parler donc, au vu de la violence du geste.

Dans une interview accordée au journal Sud-Ouest, le Rochelais est d'ailleurs revenu sur cet incident, ainsi que sur la suspension du Springbok : ''Sur le moment, j’ai vraiment eu l’impression qu’il m’avait fendu, qu’il m’avait cassé la pommette. Les médecins ont tout de suite eu une suspicion de fracture. J’ai revu l’image un paquet de fois. Pour voir tout ce qui se passait autour de l’action, la vitesse à laquelle il arrivait. J’ai du mal à comprendre comment il a pu ne pas m’apercevoir et ne pas trouver une autre solution que de me rentrer dans la gueule''. Une charge violente qui, si elle n'a pas blessé gravement Jonathan Danty, reste un geste ignoble qui doit être banni des terrains de rugby : ''Le docteur m’a dit que j’avais quand même de la chance. Une fracture est une chose, mais j’aurais aussi pu perdre un œil ou avoir une vertèbre déplacée. J’ai eu pas mal de contractures aux cervicales suite à ce choc''.

Vous l'aurez compris, la pilule a un peu de mal à passer pour le centre rochelais, et il y a de quoi ! À ce propos, Danty est également revenu sur la suspension de son capitaine chez les Bleus, Antoine Dupont, qui, on le rappelle, a écopé de 4 semaines. Une sévérité qu'a du mal à comprendre l'ancien Parisien : ''S'il m'avait fracturé le plancher orbital, paralysé ou crevé un œil, j'aurais aimé savoir ce qu'il se serait passé… Pour un geste de nervosité ou un coup de poing, on prend plus désormais ! Il y a des barèmes, des défenses, des statuts… Même si ce sont des gestes qu'il faut surveiller, Toto , lui, ne regarde que le ballon sur son action''. Toujours est-il que la commission a statué, et qu'elle ne reviendra pas en arrière. Quant à Danty, ce dernier va peut-être enfin avoir l'occasion de se reposer un petit peu, lui qui a enchaîné depuis le début de saison.

