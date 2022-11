VIDÉO. RUGBY. Chapeau l’artiste ! Danty inscrit un (presque) essai acrobatique absolument fou

À la 65ᵉ minute du match entre le Japon et la France, le Rochelais Jonathan Danty a fait parler ses talents d'acrobate.

Sur l’île du Ramier, Danty a tenté un poirier, un peu raté certes, pour aller à l’essai ! Ce dimanche 20 novembre, le XV de France confirme sa bonne dynamique en réalisant un match abouti face au Japon. Au Stadium de Toulouse, Charles Ollivon et Damian Penaud notamment ont inscrit des essais dans l’après-midi. À la 65ᵉ minute, les Japonais ont vu Jonathan Danty s’envoler pour tenter de les copier. Sur un beau mouvement à proximité de la ligne japonaise, Damian Penaud sert le Rochelais à 5 mètres de la ligne. Pour essayer de se défaire du plaqueur japonais, il s’essaye à une acrobatie bien périlleuse. Finalement, cette tentative d’essai sera invalidée après visionnage de l’arbitrage vidéo.

VIDEO. RUGBY. Penaud et ses copains ont mis le feu à Toulouse, voici tous les essais de la France face au Japon !



Dans ce match, la France voulait faire forte impression. En effet, Fabien Galthié avait confirmé dans un communiqué que ce match souhaitait confirmer une année 2022 de grande qualité pour le XV de France. Entre autres, il a avoué que les Bleus s’étaient préparés à cette rencontre comme ils l’auraient fait pour une finale. Dans un communiqué officiel, le sélectionneur déclare :

Dans notre tête, nous sommes dans la configuration de la Coupe du monde avec une série de trois matches, un quart de finale contre l’Australie, une demi-finale face à l’Afrique du Sud et maintenant cette finale. En face, il y a un adversaire qu’on a joué deux fois et qui est en capacité de poser des problèmes à n’importe quelle équipe du premier Tiers. Notre façon de nous entraîner à 42 nous permet d’intégrer des joueurs qui ont déjà touché du doigt l’organisation, le travail et le niveau international grâce à nos trois journées passées ensemble au début de chaque semaine. Ce qui nous permet de gagner un petit peu de temps sur l’expérience collective.”