VIDEO. RUGBY. Penaud et ses copains ont mis le feu à Toulouse, voici tous les essais de la France face au Japon !

Face au Japon, la France a pu enchainer avec une nouvelle victoire. Cette dernière conclut une année 2022 excellente pour Fabien Galthié et son groupe.

Au Stadium de Toulouse, la France a tenu à assurer son retour dans le Sud-Ouest. Avec cette victoire face au Japon, les Bleus terminent l'année 2022 en étant invaincu. Une performance pour laquelle Damian Penaud n'a pas été indifférent. En tant que l'un des principaux facteurs X de ce groupe, c'est lui qui a ouvert le score face aux Japonais. Sous une pluie de plus en plus présente, la France n'a rien lâché face à des Japonais fidèles à leurs réputations niveau relance. Cependant, les Asiatiques avaient bien du mal à défendre après chaque percée ou quand les Français jouaient dans leur dos. Peu de temps avant la mi-temps, Charles Ollivon ajoutera quelques précieux points au score. Il a notamment été bien aidé par une magnifique vista de Maxime Lucu après une touche compliquée des Bleus. Alors qu'un troisième essai aurait pu être accordé aux Bleus, il a été refusé pour en-avant. Ils retournent au vestiaire sur un score de 21 à 3.

Au retour des vestiaires, les Français voulaient se remettre dans le même rythme et enchainer. Néanmoins, ce sont les Japonais qui ont mis le pied à l'étrier en premier. En effet, les Brave Blossoms marquent leur premier essai dès la 42ᵉ minute de jeu. Après une petite vingtaine de minutes où les deux formations ont réussi à se contenir mutuellement, les Bleus se réveillent à l'heure de jeu. Dynamité par l'entrée de Matthieu Jalibert, Ntamack sorti sur saignement, Damian Penaud inscrit un doublé. Juste après, les Japonais répondent avec un essai d'école signé Fifita. À la 65ᵉ minute, Jonathan Danty effectue une acrobatie digne d'une figure d'acrosport pour aller à l'essai. Malheureusement, l'arbitre invalide la réalisation du Rochelais. Six minutes plus tard, Macalou aura également eu une belle occasion, mais ne sera pas assez rapide pour arriver dans l'en-but japonais avant le défenseur adverse. La minute suivante, l'inspiration de Matthieu Jalibert aura encore fait mouche. Avec sa vista, il initie un mouvement qui offrira un essai à Anthony Jelonch. Finalement, le XV de France s'impose sur le score de 35 à 17 à Toulouse.

Premier essai de Damian Penaud :

Essai de Charles Ollivon :

Deuxième essai de Damian Penaud :

Essai d'Anthony Jelonch :