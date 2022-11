XV de France. Damian Penaud est-il le meilleur ailier du monde ?

Exceptionnel dans son style et auteur de 9 essais sur ses 11 derniers matchs avec les Bleus, Damian Penaud est-il le meilleur à son poste aujourd'hui ?

"C’est probablement le meilleur ailier du monde", disait de lui Dave Rennie pas plus tard que la semaine dernière, avant la rencontre entre la France et l’Australie. N’était-ce pas un coup de com’ du sélectionneur des Wallabies histoire de mettre un peu plus la pression sur les épaules de Penaud et des Tricolores ? Force est de constater que ses mots ont résonné fort au Stade de France, notamment lorsque le grand Damian est allé offrir la victoire aux Bleus en mystifiant deux défenseurs australiens dans son couloir, à la 75ème minute de jeu. Un essai qu’il était peut-être le seul à pouvoir inscrire dans ce style, à l’heure actuelle, et qui pose naturellement une question, à laquelle rien n’oblige à répondre à l’affirmative : le Clermontois est-il le meilleur ailier du monde aujourd’hui ?

VIDEO. Penaud sauve les Bleus avec un essai stratosphérique ! Tous les essais du matchL’on voit venir de loin certaines critiques pré-rédigées qui argueraient que les Gallois et leur ailier Rees-Zammit, par exemple, rendraient notre question caduque. Alors coupons court à toute spéculation : dans son style de perforateur, oui, Penaud est probablement le meilleur ailier du monde aujourd’hui. Un "extraterrestre" comme le qualifiait il y a peu Ugo Mola, capable de foudroyer n’importe quelle défense grâce à ses grands compas, son imprévisibilité, sa vitesse et surtout son raffut électrisant ; qui a beaucoup progressé lors de la dernière année. Notamment dans sa lecture en défense, sa capacité à dézoner et sa faculté à avoir moins de déchet.

RUGBY. TOP 14. Damian Penaud, cet extraterrestrePour le reste, son manque de prévoyance a pu lui coûter ce débordement du supersonique Tom Wright en première période face à l’Australie, alors que les Tricolores connaissaient pourtant la vitesse de pointe de l’ailier des Aussies. Quelques petites taches qu'il reste à gommer afin d’épurer encore ce jeu, et de placer, à 26 ans, Damian Penaud dans le Top 3 des meilleurs ailiers mondiaux. Qui mange à sa table, et même plus haut encore aujourd’hui ? Selon nous, personne n’est plus complet, intelligent et clinique que le Néo-Zélandais Will Jordan, arrière avec les Crusaders mais utilisé à l’aile chez les Blacks. Ce même garçon auteur à ce jour de 21 essais en 21 sélections avec les hommes en noir…

RESUME VIDEO. Will Jordan et les All Blacks too fast et too furious pour les WallabiesDerrière ? Cheslin Kolbe reste le phénomène multitâches et capable d’un exploit sur chaque ballon que tout le monde connaît, même s’il ne marche plus sur l’eau depuis 2 ans. Duhan Van der Merwe et Caleb Clarke sont bel et bien des ovnis de ce jeu également, eux qui possèdent des physiques de 3èmes lignes tout en étant parmi joueurs les plus rapides de leur équipe. Mais aucun d’entre-eux, aujourd’hui, ne semble évoluer au niveau du Tricolore. Qu’on se le dise, les Bleus tiennent bien un phénomène sur leur aile droite, malgré tous ceux qui en ont longtemps douté…

