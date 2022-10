RUGBY. TOP 14. Damian Penaud, cet extraterrestre

Toujours la tête en l’air et les chaussettes en bas, Penaud survole pourtant à chaque fois les débats. Et c’est comme ça qu’on l’aime, Damian.

"Le problème, c'est qu’ils ont un extraterrestre au milieu du terrain". La tirade est signée Ugo Mola au micro de Canal Plus, en première période de la rencontre entre Toulouse et Clermont , disputée ce samedi soir. L’ASM jouait-elle avec un OVNI en 13 ? D’après la définition rugbystique et celle du dictionnaire, non. Pour autant, son deuxième centre n’avait rien de bien standard, sur la pelouse d’Ernest-Wallon. Titulaire à ce poste pour la 1ère fois de la saison, Damian Penaud a une nouvelle fois prouvé qu’il se plait à cultiver sa différence. Où qu'il joue.

Celle de n’être qu’un électron libre au milieu de lignes d’attaques si bien organisées. Qu’un pur sang farouche au milieu de chevaux domestiqués à l’organisation collective. Penaud, lui, aime sortir du cadre, par dessus tout. Attaquer la ligne comme bon lui semble, fermer les extérieurs comme son nez lui dit et, en sus, apporter du danger ballon en main, dans un registre où ses qualités athlétiques hors normes n’ont pas d’égales. En témoignent ses 40 premières minutes face aux Rouges et Noires, jonchées de courses chaloupées, de percées notoires et de duels gagnés avec la même facilité qu’on clipse sa bouteille de Cristalline.

« Cheval », toujours lui, joue aux échecs sur son téléphone dans le vestiaire, à une heure d’un affrontement face au grand Stade Toulousain, diffusé en prime time sur la chaîne cryptée. Ne porte pas les mêmes chaussettes que ses partenaires, non plus, mais bel et bien des anti-dérapantes qui ne dépassent pas le bas du mollet. " Tout au long de la semaine, on a l'impression que la pression glisse sur lui et n'existe pas, avouait Laurent Labit à ActuRugby cet été. Il ne se rend pas compte qu'il va avoir un match international à jouer le week-end."

Toutes les facéties du Tricolore aux 18 essais en Bleu, qui font de lui ce joueur unique. Capable de traverser les défenses les plus hermétiques tout en donnant l’impression de boire son expresso, accoudé à la machine à café. C’est ça, Damian Penaud. Et c’est comme cela qu’il nous régale chaque week-end.

