VIDÉO. En jaune et en Bleu, voici 26 années de pur talent ''Made in Damian Penaud''

Ce dimanche 25 septembre, le trois-quart des Bleus et de l’ASM Clermont fête ses 26 ans. De quoi se rappeler quelques bons souvenirs.

Âgé de seulement 26 ans, on peut avoir tendance à oublier à quel point le Clermontois est jeune. Pétri de talent, il s'est imposé à sa majorité dans l'effectif de l'ASM Clermont Auvergne. Il a 19 ans quand il dispute son premier match en pro et il en a 20 quand il inscrit son premier essai en pro, face à l'Aviron Bayonnais le 12 novembre 2016. Rapidement, les portes des Bleus lui ont été ouvertes. Avec moins de 100 minutes professionnelles dans les jambes, il est inscrit dans la Liste Développement du XV de France en juillet 2016. Choisi pour participer à la tournée en Afrique du Sud à l'été 2017, il sera l'une des seules satisfactions de ce voyage tricolore désastreux en terres australes. Depuis, il n'a plus quitté les Bleus et, sauf blessure, il a été appelé à chaque grand rendez-vous. En 2019, il dispute sa première Coupe du Monde avec le XV de France. À l'hiver dernier, il soulèvera son premier trophée international grâce au Grand Chelem glané par la France de Fabien Galthié.



Des souvenirs marquants de Penaud sur le pré, il y en a. Comme celui de sa relance dévastatrice en finale du Top 14 2016/2017, sa première pleine en pro. Titulaire au centre, il relance depuis sa ligne des 5 mètres suite à une récupération clermontoise. Il mystifie la défense Toulonnaise et parcourt 50 mètres puis passe à Raka qui n'a plus qu'à jouer son un contre un face à Tuisova. C'est le premier titre en carrière pour le Briviste de formation. Deux ans plus tard, il remporte la Challenge Cup. Vainqueur d'une Coupe d'Europe, il fond en larme après le match où il est interrogé sur son père, champion d'Europe avec le CA Brive en 1997. En février dernier, pour les 25 ans du titre briviste, Alain Penaud se confiait au sujet de son fils pour France 3 et déclarait : "Ce qu'il fait de sa carrière, j'en suis admiratif. Je pense qu'il doit conserver cette fierté. Mais surtout, pour lui, le rugby reste malgré tout un jeu."



Mais dans sa carrière, le plus bel instant disputé sur le pré reste sûrement cet essai face à la Nouvelle-Zélande en novembre 2022. Inscrit à 12 minutes du terme, le Clermontois met fin à la bonne dynamique des All Blacks, qui viennent de marquer 3 essais en 13 minutes. D'une interception, il assomme les triples champions du monde et scelle un succès historique pour le XV de France. Désormais, le joueur de 26 ans apparaît comme un indéboulonnable de la tunique frappée du Coq. Il sera attendu cet automne et durant le prochain Tournoi des VI Nations, mais surtout en 2023 pour la Coupe du Monde en France. Pour l'instant, le trois-quart fait son retour sur les pelouses. Il affrontera La Rochelle ce dimanche 25 septembre pour la 4ᵉ journée de Top 14. Pour la suite, les rumeurs lui prédisent un avenir hors d'Auvergne.