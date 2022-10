RUGBY. STADE TOULOUSAIN. Ugo Mola fait du pied à ‘‘l’extraterrestre’’ Damian Penaud

Ce samedi 8 octobre, le manager toulousain Ugo Mola a été élogieux envers le Clermontois Damian Penaud.

Depuis cet été, l’avenir de Damian Penaud est sur toutes les lèvres. Les rumeurs (insistantes) n’ont cessé de l’envoyer hors d’Auvergne. Parmi les principaux prétendants, on retrouve évidemment le Stade Toulousain. L’écurie rouge et noir aimerait bien s’adjuger les services du Bleu qui avait scellé la victoire de la France face aux All Blacks en novembre 2021. Si les discussions se font surtout en interne, certaines déclarations publiques attirent l’oreille. C’est notamment le cas de la prise de parole d’Ugo Mola à la 31eme minute du choc entre Toulouse et Clermont. RUGBY. Top 14. Toulouse, une vraie option pour Damian Penaud en cas de départ ?



Au micro de Canal +, le journaliste de bord de terrain de la chaîne cryptée demande à l’entraîneur local ces impressions sur un match où “ils sont réalistes, mais bien bousculés dans le jeu.” Ce dernier couvre alors Damian Penaud d’éloge : “Oui, mais surtout, il y a un extraterrestre au milieu du terrain. Il faut faire attention à ce qu’il ait le moins de ballons possible et qu’on soit un peu plus vigilant sur notre défense. [...] On sait que c’est aussi une équipe toujours dangereuse avec ses individualités.” Relancé par le journaliste sur sa description de Damian Penaud, Ugo Mola, n’hésite pas à surenchérir : “Vous savez, quand on joue face à un joueur de classe mondiale, il faut trouver la parade.” A l’heure actuelle, on ne sait toujours pas où sera l’ailier français l’année prochaine. Pour autant, il semble que l’un de ses fans se trouve sur le banc de Toulouse.