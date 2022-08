RUGBY. Top 14. Toulouse, une vraie option pour Damian Penaud en cas de départ ?

L'ailier international Damian Penaud pourrait quitter Clermont à la fin de son contrat. Il serait intéressé par le projet du Stade Toulousain.

TRANSFERT. Top 14. L'avenir de Damian Penaud pourrait s'écrire ailleurs qu'à ClermontDamian Penaud fait l'objet de nombreuses convoitises de la part des clubs de Top 14. Et pour cause, l'ailier de l'équipe de France pourrait ne pas prolonger avec Clermont. Après huit saisons à l'ASM, le Tricolore pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure. Et si on a déjà vu des dossiers mal embarqués se résoudre, l'idée de voir le 3/4 sous un autre maillot que celui de la formation auvergnate, ne serait pas inintéressante. Selon les dernières informations de Midi Olympique, deux clubs seraient dans la course. Et pas n'importe lesquels. "Aux dernières nouvelles, l’intéressé serait séduit par le projet toulousain", indique le journal spécialisé sur son site.

RUGBY. L'an prochain, Toulouse pourra (presque) aligner un XV de France en Top 14On entend déjà les supporters crier au scandale étant donné le récent recrutement estampillé équipe de France réalisé récemment par le Stade. Avec notamment Jaminet, Retière ou encore Barrassi. Sans oublier que Lebel peut aussi activer son option pour la saison 2023/2024. Il pourrait donc avoir un énorme embouteillage derrière. Pour l'heure, on voit mal Toulouse se positionner sur le dossier en raison notamment d'un point de vue financier. Cependant, des joueurs pourraient aussi partir et libérer de la masse salariale. Si Ramos est engagé jusqu'en 2027, Arthur Bonneval sera en fin de contrat en 2023 à l'instar de Santiago Chocobares. Guitoune est pour sa part lié jusqu'en 2024 tout comme Tauzin. Le dossier Pierre Fouyssac (2023) reste encore à boucler. POINT TRANSFERTS. Penaud dans le viseur du Racing 92, 16 prolongations à Lyon, Capelli vers Pau ?Dans le même temps, un autre cador pourrait avoir plus de libertés pour attirer Penaud aux côtés de coéquipiers chez les Bleus. En effet, le Racing 92, où évoluent notamment Fickou et Vakatawa, ferait un très bon coup en signant le Clermont. Taofifenua et Dupichot seront en fin de contrat. Néanmoins, des éléments importants comme Chavancy et Imhoff seront là au moins jusqu'en 2024. Le néo-Tricolore Max Spring est engagé jusqu'en 2025 tout comme l'arrière Leraître. Une chose est sûre, le club qui signera Damian Penaud fera une très belle opération.