RUGBY. ARBITRAGE. L’essai de Clermont face au Stade Toulousain était-il valable ?

Au moment d’aplatir, le ballon a fui les mains du talonneur clermontois Adrien Pélissié. De quoi faire bondir certains Toulousains.

Loin de nous l’idée de gâcher la seule action clermontoise ayant terminé dans l’en-but. Face à Toulouse, les Clermontois n’ont absolument pas été ridicules ce samedi 8 octobre au stade Ernest-Wallon. Au contraire, une équipe de l’ASM légèrement remaniée à tenu la barre aux locaux durant une bonne cinquantaine de minutes. Ensuite, ces derniers ont coulé sous les exploits personnels et individuels des hommes d’Ugo Mola. Sévère ? Oui, aux yeux de la physionomie du match. Mais à l’inverse, rien n’empêchait aux Auvergnats de faire de même. Si Damian Penaud et d’autres ont bien réalisé quelques courses remuantes, c’est le talonneur Adrien Pélissié qui s’est illustré par le seul essai des siens. À la suite d’un maul, le numéro 2 jaune et bleu se laisse tomber dans l’en-but. Quand soudain, le drame arriva…

TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Thomas Ramos magique : Toulouse met la fessée à Clermont



Un drame ? Oui, enfin si l’on en croit certains supporters toulousains, dont les quelque 18 000 dans le stade, qui ont hurlé pour voir l’essai être refusé. Car au moment de plonger, on voit distinctement le ballon quitter les mains du joueur visiteur. Scène encore plus rare, les officiels ne semblent pas d’accord sur place ! En effet, l’arbitre de champ, Benoit Rousselet, déclare que sa décision terrain est de valider l’essai. Il fait tout de même appel à Philippe Bonhoure, arbitre vidéo du soir, pour voir si rien n’invalide sa décision. Au moment de valider sa décision, on pouvait clairement entendre l’arbitre vidéo exprimer son désaccord, évoquant une “perte de contrôle du ballon”. Sur les images, on voit clairement le cuir quitter les paluches du joueur, mais on ne voit pas le ballon ne plus être en contact avec le corps. Pour vous donner notre analyse, on a contacté notre arbitre maison Dédé Puiledébut qui nous livre ses impressions :