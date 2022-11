Antoine Dupont fait appel : Top 14, Stade Toulousain, Munster, etc. Quels sont les enjeux ?

Dans la nuit du 26 au 27 novembre, un communiqué officiel a indiqué que le Toulousain Antoine Dupont avait fait appel de sa suspension de 4 semaines.

Dans un communiqué de l’Autumn Nations Series, paru dans la soirée du 26 novembre, le futur d’Antoine Dupont se précise. Sans pouvoir jouer pendant au moins un mois, suite à une suspension initiale de 4 semaines, le joueur a fait appel. S’il ne conteste pas sa culpabilité, c’est bien la durée de son indisponibilité qu’il souhaite réduire. Le lundi 28 novembre prochain dans la soirée, le verdict de ce second jugement sera connu. Pour rappel, la durée de mise au banc d’Antoine Dupont avait fait du bruit.

Antoine Dupont a vu rouge

Face à l’Afrique du Sud, Antoine Dupont est sorti prématurément du terrain avec la tête bien basse. Pour la première fois de sa carrière, le demi de mêlée du XV de France écopait d’un carton rouge. En cause, une charge non contrôlée sur un Cheslin Kolbe en l’air. L’ancien coéquipier en club du tricolore bascule et atterri, tête la première, sur le sol. Le numéro 9 des Bleus revenait alors en urgence pour défendre sur l’aile. En effet, Sekou Macalou, polyvalent, mais pas habitué au poste d’ailier, était venu au four et au moulin au cœur du jeu. Un concours de circonstances qui s’abat sur un joueur souvent jugé irréprochable dans sa discipline. Comme quoi, l’erreur est belle et bien humaine. La sanction est pressentie dès le premier visionnage de la séquence. Pas de suspens, ni de surprise, l’arbitre Wayne Barnes renvoie définitivement le joueur au vestiaire. FRANCE RUGBY. Antoine Dupont expulsé face à l'Afrique du Sud, son premier carton rouge en carrière



En clair, les amateurs de ballons ovales peinent à comprendre que le Français ait mérité un mois à l’écart du terrain. Le Sud-Africain Pieter Steph du Toit a reçu trois semaines de suspension. Pour redonner un peu de contexte, les deux joueurs avaient connu ici leur première convocation devant la commission de discipline du rugby internationale. Leurs deux fautes avaient été jugées, toutes deux involontaires, et les deux joueurs avaient reconnu leurs erreurs respectives. Pour les deux situations, les sanctions minimales ont été appliquées.

Stade Toulousain et Dupont, que peuvent-ils espérer ?

Si Antoine Dupont fait appel de cette décision, c’est sans nul doute pour espérer participer au déplacement à Thomond Park, face au Munster le 11 décembre prochain. Absent certain pour France - Japon et Lyon OU - Stade Toulousain, la réception de l’USAP ne devrait pas faire exception. Redoutables, les joueurs de la franchise irlandaise du Munster sont des adversaires récurrents des rouge et noir ces dernières années. L’an dernier, en quart de finale de Champions Cup, le succès des Toulousains s’était scellé dans une séance de tir au but haletante. Ainsi, se passer du meilleur joueur du monde 2021 est un luxe dont Ugo Mola et ses hommes aimeraient sûrement se priver. RUGBY. Mais au fait, qui a succédé à Antoine Dupont pour le titre de meilleur joueur du monde ?



Comment s’organise la Commission d’Appel de World Rugby ? Premièrement, l’on sait que cette dernière se fera en visioconférence. Elle est composée de “trois personnes qui n’ont aucun lien préalable avec l’affaire”, selon World Rugby. Dans ce cas précis, l’audience sera présidée par Christopher Quinlan KC (président du comité judiciaire indépendant). Dans les faits, il paraît compliqué d’imaginer le capitaine de l’équipe de France avoir une sanction significativement réduite. En effet, ce dernier avait déjà reçu la peine la plus basse possible pour la faute qui a été commise. Selon le règlement World Rugby, un appel en faveur du joueur sanctionné dépend de ces conditions : “Il reviendra à la partie appelante (l’appelant), lors d’un appel, de prouver que la décision du Responsable Juridique/de la Commission de Discipline était une erreur de fait et de droit, devrait être annulée dans l’intérêt de la justice et que la sanction était manifestement excessive, mauvaise en principe ou trop clémente.” Qualifié en acte de jeu déloyal de degré moyen, le joueur pourrait néanmoins demander à ce qu'il soit requalifié en faute à faible degré de dangerosité.

En comparaison, le dernier joueur français à avoir eu un appel favorable était Paul Gabrillagues en 2019. En effet, le Parisien avait eu une sanction de 6 semaines pour un déblayage jugé particulièrement dangereux. Durant l’appel, la sanction a été réduite à 3 semaines, soit la sanction minimale. La peine avait été réduite afin de permettre, notamment, au joueur de disputer la Coupe du monde avec le XV de France.

