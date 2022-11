FRANCE RUGBY. Antoine Dupont expulsé face à l'Afrique du Sud, son premier carton rouge en carrière

Ce samedi 12 novembre, le XV de France affronte l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, à l’occasion de l’Autumn Nations Series.

Ce samedi 12 novembre, Antoine Dupont a récolté un carton rouge sur la pelouse du Stade Vélodrome. À la 45ᵉ minute de jeu, le demi de mêlée des Bleus ne prend pas conscience de son environnement et fait basculer Cheslin Kolbe. L'ailier toulonnais, en avance sur le Toulousain, tentait de récupérer un ballon haut. En retard, Wayne Barnes n'a pas eu d'autre choix que de sanctionner le Meilleur joueur du monde. C'est la première fois que le joueur est expulsé de sa carrière professionnelle. Sur ses 191 précédents matchs disputés, en sélection et en club, il n'avait même récolté qu'une seule sanction indiquée par un carton. Il s'agissait d'un carton jaune avec Castres face à l'Aviron Bayonnais en août 2016.

Dans un match particulièrement agressif et nerveux, le joueur sud-africian Pieter-Steph du Toit a également écopé d'un carton rouge en première période. Pour cause, les Sud-Africains sont les champions du monde en titre. Vainqueurs de la compétition reine en 2019 au Japon, ils avaient dominé leurs adversaires grâce à une puissance caractéristique et à des ailiers de feu. Une victoire face à eux à 10 mois du lancement de la Coupe du Monde 2023 ferait office de signal fort. L’Afrique du Sud est la seule nation de Tiers 1, participants du Six Nations + Rugby Championship, que la France n’a toujours pas battue sous l’ère Galthié. De plus, ce sentiment est confirmé par le sélectionneur. En conférence de presse, l’ancien demi de mêlée déclarait ceci selon des propos retranscrit par L’Équipe :

Depuis maintenant trois saisons, ils se promènent avec ce titre de champion du monde. Imaginez-vous donc la joie et le bonheur que représente ce défi à Marseille, en France, au mois de novembre.[...] Nous avons un grand respect pour cette sélection, pour ce qu'elle a fait et qu'elle fait encore. Dans notre histoire, nous avons joué l'Angleterre en février 2020, la Nouvelle-Zélande en novembre 2021 et il y a maintenant ce rendez-vous de samedi.”

